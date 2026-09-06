Transfer Anis Hadj Moussa untuk sementara batal: Ittihad Club tidak bisa memenuhi tuntutan tersebut

Transfer Anis Hadj Moussa ke Ittihad Club batal pada saat-saat terakhir. Klub Arab Saudi itu tidak dapat memenuhi jaminan bank yang diminta Feyenoord, lapor Ben Jacobs dan Feyenoord Transfermarkt. Alhasil, kesepakatan itu untuk sementara batal.

Sebelumnya pada Minggu, kepindahan Hadj Moussa ke Arab Saudi justru tampak sudah dekat. Feyenoord dan Ittihad Club telah mencapai kesepakatan lisan dan hanya tinggal menunggu formalitas terakhir. Jaminan bank kini menjadi batu sandungan.

Feyenoord menginginkan kepastian finansial sebelum akhirnya memberikan lampu hijau untuk transfer bernilai jutaan euro tersebut. Menurut laporan terbaru, Ittihad Club menolak memberikan jaminan itu. Karena itu, tidak akan ada tes medis dan Hadj Moussa tidak jadi berangkat ke Riyadh.

Transfer ini melibatkan angka yang sangat besar. Feyenoord Transfermarkt sebelumnya melaporkan bahwa Feyenoord, termasuk bonus, bisa menerima maksimal 44 juta euro. Rijnmond menyebut biaya transfer tetap sebesar 40 juta euro, yang bisa naik menjadi 42 juta euro melalui bonus.

Dengan kedua nominal tersebut, Hadj Moussa akan menjadi penjualan termahal dalam sejarah Feyenoord. Namun hal itu tidak terjadi karena transfer ini batal.

Bursa transfer di Arab Saudi masih dibuka, sehingga Ittihad Club masih bisa mengajukan tawaran baru kepada klub Rotterdam tersebut. Karena persoalan transfer itu, Hadj Moussa sudah tidak masuk skuad pertandingan saat melawan NEC (1-3) dan tampaknya telah memainkan pertandingan terakhirnya untuk Feyenoord.

Kepindahan ke Ittihad Club untuk sementara tidak memungkinkan karena masalah jaminan bank.