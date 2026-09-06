Transfer Anis Hadj Moussa untuk sementara batal: Ittihad Club tak bisa memenuhi tuntutan itu

Transfer Anis Hadj Moussa ke Ittihad Club batal pada saat-saat terakhir. Klub Arab Saudi itu tidak bisa memenuhi jaminan bank yang diminta Feyenoord, lapor jurnalis transfer Ben Jacobs dan Feyenoord Transfermarkt. Akibatnya, kesepakatan itu untuk sementara batal.

Sebelumnya pada Minggu, kepindahan Hadj Moussa ke Arab Saudi justru tampak sudah dekat. Feyenoord dan Ittihad Club telah mencapai kesepakatan lisan dan hanya tinggal menunggu formalitas terakhir. Jaminan bank kini ternyata menjadi batu sandungan.

Feyenoord menginginkan kepastian finansial sebelum benar-benar memberi lampu hijau untuk transfer bernilai jutaan euro itu. Menurut laporan terbaru, Ittihad Club menolak memberikan jaminan tersebut. Karena itu, tidak akan ada tes medis dan Hadj Moussa tidak berangkat ke Jeddah.

Transfer ini melibatkan angka yang sangat besar. Feyenoord Transfermarkt sebelumnya melaporkan bahwa Feyenoord, termasuk bonus, bisa menerima maksimal 44 juta euro. Rijnmond menyebut adanya nilai transfer tetap sebesar 40 juta euro, yang bisa meningkat menjadi 42 juta euro lewat bonus.

Dengan kedua nominal itu, Hadj Moussa akan menjadi penjualan termahal dalam sejarah Feyenoord. Namun, hal itu tidak akan terjadi karena transfer ini gagal terwujud.

Bursa transfer di Arab Saudi masih dibuka, sehingga Ittihad Club masih bisa mengajukan tawaran baru kepada klub Rotterdam itu. Karena kisruh transfer tersebut, Hadj Moussa sudah tidak masuk skuad untuk pertandingan melawan NEC (1-3) dan tampaknya telah memainkan laga terakhirnya untuk Feyenoord.

Kepindahan ke Ittihad Club untuk sementara tidak menjadi opsi karena masalah jaminan bank tersebut.