Klub Al-Fateh memutuskan untuk memberikan dua kejutan kepada rivalnya, Al-Nassr, di tengah negosiasi yang berlangsung antara kedua belah pihak terkait kepindahan kiper internasional Nawaf Al-Aqidi selama periode transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah menegaskan persetujuan Al-Nassr untuk menjual kipernya, Nawaf Al-Aqidi, ke Al-Fateh pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan imbalan sejumlah uang, ditambah perekrutan kiper Saudi mereka, Abdulhadi Al-Alwan, dan bek kanan mereka, Saeed Baateyah.

Namun, surat kabar Saudi "Al-Jazirah" menegaskan pada hari Rabu ini bahwa negosiasi tersebut melambat secara signifikan dalam beberapa jam terakhir, hal yang memicu kemarahan klub Al-Fateh.

Surat kabar tersebut menjelaskan, melalui akun resminya di situs "X", bahwa Al-Fateh mempertimbangkan untuk membatalkan perekrutan Al-Aqidi, seraya mencari perekrutan kiper asing baru sebelum penutupan bursa transfer musim panas saat ini.

Pembatalan perekrutan Al-Aqidi oleh Al-Fateh akan menjadi pukulan berat bagi Al-Nassr, terutama karena mereka menolak memperpanjang kontrak kiper Saudi tersebut yang berakhir pada penghujung musim depan, sehingga memberinya peluang untuk pergi secara gratis setelah satu tahun.

Al-Fateh tidak berhenti sampai di situ, karena mereka juga mempertimbangkan untuk menyetujui penjualan bek kanan mereka, Saeed Baateyah, ke klub Al-Qadsiah, alih-alih memasukkannya ke dalam kesepakatan Al-Aqidi, apabila diputuskan untuk tidak menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Langkah tersebut akan menjadi pukulan lain bagi klub Al-Nassr yang tengah mencari untuk merekrut bek kanan baru selama periode transfer musim panas saat ini.

Beberapa jam ke depan diperkirakan akan menyaksikan kejelasan lebih lanjut mengenai nasib kesepakatan Al-Aqidi, terutama karena kiper Saudi tersebut mencari menit bermain yang lebih banyak pada musim depan.

Al-Aqidi (26 tahun) dianggap sebagai jebolan klub Al-Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia gagal mengamankan tempat inti, sehingga dipinjamkan ke Al-Taee pada 2022, kemudian ke Al-Fateh pada 2025.

Meskipun ia mengawali musim lalu sebagai penjaga gawang utama Al-Nassr, ia kembali menghuni bangku cadangan karena beberapa kesalahan yang ia lakukan di pertengahan musim, terutama dalam dua pertandingan melawan Al-Qadsiah dan Al-Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda tersebut juga kehilangan tempat intinya di timnas Saudi, setelah kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam pertandingan persahabatan melawan timnas Mesir pada Maret lalu, sehingga kiper senior Mohammed Al-Owais yang menjaga gawang Saudi di Piala Dunia 2026 sebagai gantinya.