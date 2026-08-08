Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
Halaman ini berisi tautan afiliasi. Ketika Anda melakukan pembelian melalui tautan yang disediakan, kami dapat memperoleh komisi.
Saudi Arabia v United States - Gold Cup 2025Getty Images Sport

Diterjemahkan oleh

Transfer Al-Oqaidi Panaskan Bursa: Al-Fateh Kejutkan Al-Nassr dengan Dua Tamparan Mengejutkan

Transfers
Al Nassr FC vs Al Fateh FC
Al Nassr FC
Al Fateh FC
Saudi Pro League
N. Alaqidi
Arab Saudi

Apakah Kiper Arab Saudi Akan Hengkang dari "Al Alami"?

Klub Al-Fateh memutuskan untuk memberikan dua kejutan kepada rivalnya, Al-Nassr, di tengah negosiasi yang berlangsung antara kedua belah pihak terkait kepindahan kiper internasional Nawaf Al-Aqidi selama periode transfer musim panas saat ini.

Sejumlah laporan media sebelumnya telah menegaskan persetujuan Al-Nassr untuk menjual kipernya, Nawaf Al-Aqidi, ke Al-Fateh pada bursa transfer musim panas yang sedang berlangsung, dengan imbalan sejumlah uang, ditambah perekrutan kiper Saudi mereka, Abdulhadi Al-Alwan, dan bek kanan mereka, Saeed Baateyah.

Namun, surat kabar Saudi "Al-Jazirah" menegaskan pada hari Rabu ini bahwa negosiasi tersebut melambat secara signifikan dalam beberapa jam terakhir, hal yang memicu kemarahan klub Al-Fateh.

Surat kabar tersebut menjelaskan, melalui akun resminya di situs "X", bahwa Al-Fateh mempertimbangkan untuk membatalkan perekrutan Al-Aqidi, seraya mencari perekrutan kiper asing baru sebelum penutupan bursa transfer musim panas saat ini.

Pembatalan perekrutan Al-Aqidi oleh Al-Fateh akan menjadi pukulan berat bagi Al-Nassr, terutama karena mereka menolak memperpanjang kontrak kiper Saudi tersebut yang berakhir pada penghujung musim depan, sehingga memberinya peluang untuk pergi secara gratis setelah satu tahun.

Saudi Pro League
Al Nassr FC crest
Al Nassr FC
ALN
Al Fateh FC crest
Al Fateh FC
ALF

Tiket pertandingan Liga Roshn SaudiBeli tiketmu sekarang!

Al-Fateh tidak berhenti sampai di situ, karena mereka juga mempertimbangkan untuk menyetujui penjualan bek kanan mereka, Saeed Baateyah, ke klub Al-Qadsiah, alih-alih memasukkannya ke dalam kesepakatan Al-Aqidi, apabila diputuskan untuk tidak menyelesaikan kesepakatan tersebut.

Langkah tersebut akan menjadi pukulan lain bagi klub Al-Nassr yang tengah mencari untuk merekrut bek kanan baru selama periode transfer musim panas saat ini.

Beberapa jam ke depan diperkirakan akan menyaksikan kejelasan lebih lanjut mengenai nasib kesepakatan Al-Aqidi, terutama karena kiper Saudi tersebut mencari menit bermain yang lebih banyak pada musim depan.

Al-Aqidi (26 tahun) dianggap sebagai jebolan klub Al-Nassr, di mana ia dipromosikan ke tim utama pada 2019, tetapi ia gagal mengamankan tempat inti, sehingga dipinjamkan ke Al-Taee pada 2022, kemudian ke Al-Fateh pada 2025.

Meskipun ia mengawali musim lalu sebagai penjaga gawang utama Al-Nassr, ia kembali menghuni bangku cadangan karena beberapa kesalahan yang ia lakukan di pertengahan musim, terutama dalam dua pertandingan melawan Al-Qadsiah dan Al-Hilal di Liga Roshn.

Kiper muda tersebut juga kehilangan tempat intinya di timnas Saudi, setelah kesalahan-kesalahan yang ia lakukan dalam pertandingan persahabatan melawan timnas Mesir pada Maret lalu, sehingga kiper senior Mohammed Al-Owais yang menjaga gawang Saudi di Piala Dunia 2026 sebagai gantinya.

Iklan

SUKA CERITA INI?

Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

Ikuti GOAL di Google