Dua rekor sekaligus tercipta ketika Johan Manzambi menandatangani kontrak dengan Aston Villa pada musim panas. Klub Liga Primer itu membayar biaya transfer 60 juta euro plus bonus ke Breisgau. Manzambi pun menjadi rekrutan termahal Villa sekaligus pemain termahal yang dilepas Freiburg.

Nilai itu telah ia buktikan bersama SC Freiburg, dengan tujuh gol dan sembilan assist dalam 47 pertandingan resmi, serta tak lama sebelumnya di Piala Dunia. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu mencetak tiga gol dan dua assist di putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mulanya sebagai pemain pengganti. Kontribusinya berperan besar membawa timnas Swiss ke fase gugur. Karena itu, absennya sang pemain muda terasa kian menyakitkan: ia tidak bisa memperkuat Swiss akibat memar lutut saat melawan Kolombia di babak 16 besar (4-3 lewat adu penalti) maupun ketika mereka tersingkir di perempat-final dari juara bertahan Argentina (1-3 setelah perpanjangan waktu).

Cedera itu ternyata lebih sulit pulih daripada perkiraan awal. Manzambi melewatkan awal musim, sementara Villa justru mengawalinya dengan sangat buruk. Mereka hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan liga pertama. Saat kembali bermain sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir, Manzambi harus menyaksikan dari dekat kekalahan berikutnya yang diderita tim barunya: Villa takluk 1-2 dari Nottingham Forest asuhan Oliver Glasner.

Debut Manzambi sebagai starter tujuh hari kemudian akhirnya membawa perubahan. Gelandang serbabisa yang gemar membantu serangan itu lebih dulu mencetak gol pembuka, lalu tak lama kemudian memberikan assist untuk gol 2-0 mantan pemain pinjaman Bayern, Nicolas Jackson, melawan Tottenham Hotspur yang juga tengah terpuruk. Villa menang 3-2 dan meraih kemenangan pertama di Liga Primer berkat Manzambi, sang penentu kemenangan.

Johan Manzambi: Segalanya bisa saja berjalan sangat berbeda

Sejak itu, performa juara bertahan Liga Europa tersebut jauh membaik. Salah satu alasannya adalah pemain timnas Swiss yang telah tampil 20 kali itu kembali menyumbang masing-masing dua gol dan dua assist. Ia antara lain tampil gemilang lagi dalam kemenangan telak 6-0 atas Fenerbahce Istanbul di Liga Champions dan mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1-0 di liga atas Newcastle United. Justru Newcastle. Sebab, segalanya bisa saja berjalan sangat berbeda.

Pada musim panas, sosok yang kini menjadi harapan baru Villa itu nyaris bergabung dengan Newcastle, sebelum klub bersejarah tersebut menggagalkan rencana The Magpies pada saat-saat terakhir. Dalam siaran pers seperti biasa, petinggi SC Freiburg Jochen Saier menyebut adanya "pembicaraan dan negosiasi yang benar-benar intens". Ada satu hal yang sedikit mengganjal: Villa-lah yang mengalahkan Manzambi dan Freiburg 2-0 di final Liga Europa sekitar dua bulan sebelumnya.

Perkembangan ini menjadi keberuntungan bagi Manzambi, yang kini mencatat enam kontribusi gol dalam enam pertandingan resmi dan dengan cepat merebut hati para suporter. Ia bahkan sudah mendapat lagu sendiri dengan melodi lagu klasik "Zombie" milik The Cranberries. "He‘s in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi" kini bergema di Villa Park dan Birmingham. Namun, Manzambi sendiri awalnya sama sekali tidak menyadari penghormatan itu. "Kalau boleh jujur, saya sama sekali tidak mendengar apa pun di lapangan," ungkapnya belum lama ini kepada Blick. Ia baru mengetahuinya lewat video Instagram: "Saya sangat senang ketika mendengarnya."

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Semua menyukai Johan Manzambi: Benarkah ia bahkan memicu pengunduran diri?

Pers juga menggambarkannya sebagai pemain yang "cepat, penuh trik, cerdas, elegan, mengesankan, dan memiliki keseimbangan sempurna". BBC menyebutnya sebagai salah satu "talenta terbesar dalam sepakbola dunia". The Telegraph bahkan berspekulasi bahwa penolakannya berperan penting dalam pengunduran diri mantan pelatih Newcastle, Eddie Howe.

Dan Jackson, yang belakangan ini juga tampil sangat baik, memuji kerja samanya dengan rekan baru di lini serang itu: "Dia pemain hebat. Dia masih terus berkembang. Semoga dia semakin baik dari pertandingan ke pertandingan, mencetak gol, dan membantu saya. Dia akan melangkah jauh dan semoga terhindar dari cedera." Keduanya tampak saling melengkapi dengan sempurna di lapangan. Begitu baiknya hingga absennya seorang rekrutan baru lain dalam waktu lama nyaris tidak menjadi pembicaraan ketika ia akhirnya menjalani debut, tertutup penampilan gemilang duet baru itu melawan Fenerbahce Istanbul pekan lalu. Yang dimaksud adalah Leon Goretzka.

Pelatih Unai Emery juga penuh pujian untuk Manzambi. "Dia memberikan dampak yang sangat baik berkat kemampuannya," kata pelatih asal Spanyol yang teliti itu mengenai pemain asuhannya yang sangat berbahaya setelah laga melawan Newcastle. Selain "kecerdasan bermain", Emery memuji "kekuatan fisik" Manzambi, yang menurutnya "sangat penting" bagi gaya bermain sang pemain "untuk membantu kami bertahan dan membantu kami memenangkan duel saat menyerang."

Johan Manzambi: Klub besar mana yang sudah berminat?

Manzambi telah memperlihatkan kualitas tersebut dengan mengesankan di Piala Dunia dan bersama Freiburg. Selain itu, pada musim Bundesliga lalu ia menempati peringkat pertama dalam aksi membawa bola maju sejauh sepuluh meter atau lebih (116), pergerakan yang berakhir dengan tembakan (13), dan pelanggaran yang ia dapatkan (78). Tak heran jika klub-klub elite Eropa tampaknya sudah lama memperhatikan Manzambi. Baru beberapa pekan setelah kedatangannya, spekulasi mengenai kemungkinan kepergiannya sudah muncul lagi.

Rumor yang belum kuat sudah beredar begitu banyak. FC Barcelona disebut sebagai klub yang paling menunjukkan minat konkret. Seperti dilaporkan Marca, direktur olahraga Deco kabarnya sudah menjajaki kemungkinan merekrut Manzambi pada musim panas mendatang. Media-media menyebut angka 100 juta euro sebagai kemungkinan harga yang dipatok. Mengingat biaya transfernya beberapa bulan lalu, perkembangan pesat pasar transfer belakangan ini, serta kontraknya yang masih berlaku hingga 2031, angka itu sama sekali bukan sesuatu yang mustahil.

Jika perkembangan Manzambi terus melaju secepat ini, bergerak lebih awal mungkin bukan ide yang buruk. Bagaimanapun, jalan menuju jajaran pemain kelas dunia tampaknya sudah terbuka baginya.

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Johan Manzambi: Catatan penampilan dan statistik sebagai pemain profesional

Klub/Tim nasional Penampilan Gol Assist SC Freiburg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Swiss 20 7 3







