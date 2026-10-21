Dua rekor sekaligus terpecahkan ketika Johan Manzambi menandatangani kontrak dengan Aston Villa pada musim panas. Klub Premier League itu membayar biaya transfer 60 juta euro plus bonus ke Breisgau. Manzambi pun menjadi rekrutan termahal Villa sekaligus pemain termahal yang pernah dilepas Freiburg.

Harga itu telah ia buktikan sepadan, baik bersama SCF (tujuh gol dan sembilan assist dalam 47 pertandingan resmi) maupun tak lama sebelumnya di Piala Dunia. Pemain yang kini berusia 21 tahun itu mencetak tiga gol dan dua assist, awalnya sebagai pemain pengganti, dalam putaran final di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dan berperan besar membawa timnas Swiss lolos ke fase gugur. Karena itu, absennya sang bintang muda akibat memar lutut terasa kian menyakitkan bagi Swiss saat menghadapi Kolombia di babak 16 besar (4:3 melalui adu penalti) dan ketika tersingkir oleh juara bertahan Argentina di perempat-final (1:3 setelah perpanjangan waktu).

Cedera itu akhirnya lebih sulit pulih daripada perkiraan semula. Manzambi melewatkan awal musim, yang semakin buruk karena Villa juga memulainya dengan hasil mengecewakan. Mereka hanya meraih satu poin dari tiga pertandingan pertama di liga. Saat kembali bermain sebagai pemain pengganti pada menit-menit akhir, sang bintang muda harus menyaksikan dari dekat kekalahan berikutnya yang diderita tim barunya: 1:2 dari Nottingham Forest asuhan Oliver Glasner.

Debut Manzambi sebagai starter tujuh hari kemudian akhirnya menjadi titik balik. Gelandang serbabisa yang gemar membantu serangan itu lebih dulu mencetak gol pembuka, lalu tak lama berselang memberikan assist untuk gol 2:0 yang dicetak Nicolas Jackson, mantan pemain pinjaman Bayern, saat menghadapi Tottenham Hotspur yang juga tengah kesulitan. Villa menang 3:2 dan meraih kemenangan pertama mereka di Premier League berkat Manzambi, sang penentu kemenangan.

Johan Manzambi: Semuanya bisa saja berjalan sangat berbeda

Sejak itu, performa juara bertahan Liga Europa tersebut jauh membaik. Salah satu alasannya, pemain yang telah 20 kali membela timnas Swiss itu kemudian menambah dua gol dan dua assist. Ia tampil gemilang, antara lain dalam penampilan luar biasa lainnya saat menang telak 6:0 atas Fenerbahce Istanbul di Liga Champions, serta mencetak satu-satunya gol dalam kemenangan 1:0 atas Newcastle United di liga. Justru melawan Newcastle. Sebab, semuanya bisa saja berjalan sangat berbeda.

Pada musim panas, sosok yang kini menjadi harapan baru Villa itu nyaris bergabung dengan Newcastle, sebelum klub bersejarah tersebut menggagalkan rencana The Magpies pada tahap akhir. Dalam siaran pers yang lazim diterbitkan untuk transfer, anggota dewan SC Jochen Saier menyebut adanya "pembicaraan dan negosiasi yang benar-benar intens". Ada satu hal yang sedikit mengganjal: klub Inggris itulah yang mengalahkan Manzambi dan Freiburg 2:0 di final Liga Europa sekitar dua bulan sebelumnya.

Bagi Manzambi, hasil akhirnya justru menguntungkan. Ia kini mencatatkan enam kontribusi gol dalam enam pertandingan resmi dan dalam waktu singkat telah merebut hati para suporter. Mereka bahkan telah menciptakan lagu khusus untuknya dengan melodi lagu klasik "Zombie" milik The Cranberries. "He's in your head, in your head, Manzambi, Manzambi, Manzambi, bi, bi, bi", kini bergema di Villa Park dan Birmingham. Namun, Manzambi sendiri awalnya sama sekali tidak menyadari penghormatan itu. "Sejujurnya, saya sama sekali tidak mendengar apa-apa di lapangan," ungkapnya baru-baru ini kepada Blick. Ia baru mengetahuinya lewat sebuah video di Instagram: "Saya sangat senang saat mendengarnya."

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Semua orang menyukai Johan Manzambi: Apakah ia bahkan memicu pengunduran diri?

Media juga menggambarkannya sebagai pemain yang "cepat, penuh trik, cerdas, elegan, mengesankan, dan sangat seimbang". BBC menyebutnya sebagai salah satu "talenta terbesar di sepakbola dunia". The Telegraph bahkan berspekulasi bahwa keputusannya menolak Newcastle berperan penting dalam pengunduran diri mantan pelatih Newcastle Eddie Howe.

Jackson, yang belakangan juga tampil sangat baik, turut memuji kerja samanya dengan rekan baru di lini serang itu: "Dia pemain hebat. Dia masih terus berkembang. Semoga dia menjadi lebih baik dari pertandingan ke pertandingan, mencetak gol, dan membantu saya. Dia akan melangkah jauh dan semoga terhindar dari cedera." Keduanya tampak saling melengkapi dengan sempurna di lapangan. Sedemikian baiknya hingga absennya rekrutan baru lain dalam waktu lama nyaris tak menjadi pembicaraan ketika ia akhirnya menjalani debut, yang tertutupi oleh penampilan gemilang duet baru itu saat menghadapi Fenerbahce Istanbul pekan lalu. Rekrutan yang dimaksud adalah Leon Goretzka.

Pelatih Unai Emery juga melontarkan pujian tinggi kepada Manzambi. "Dia memberikan dampak yang sangat baik berkat kemampuannya," kata pelatih asal Spanyol yang teliti itu tentang anak asuhnya yang sangat berbahaya setelah laga melawan Newcastle. Selain memuji "kecerdasan bermainnya", Emery menyoroti "kekuatan fisik" Manzambi, yang menurutnya "sangat penting" bagi gaya bermain sang pemain, "untuk membantu kami bertahan dan membantu kami memenangi duel saat menyerang."

Johan Manzambi: Klub besar mana yang sudah berminat?

Manzambi sudah menunjukkan keunggulan-keunggulan itu dengan mengesankan di Piala Dunia dan bersama Freiburg. Selain itu, pada musim Bundesliga lalu ia menempati peringkat pertama untuk tusukan sejauh sepuluh meter atau lebih (116), lari yang berakhir dengan tembakan (13), dan pelanggaran yang berhasil ia pancing (78). Maka, tidak mengherankan jika klub-klub elite Eropa rupanya sudah lama menaruh perhatian kepadanya. Baru beberapa pekan setelah kedatangannya, spekulasi tentang kemungkinan kepergiannya sudah muncul lagi.

Rumor yang belum kuat dasarnya sudah banyak beredar. Namun, FC Barcelona menjadi klub yang paling santer disebut memiliki minat konkret. Seperti dilaporkan Marca, direktur olahraga Deco dikabarkan sudah mulai menjajaki kemungkinan merekrut Manzambi pada musim panas mendatang. Media menyebut angka 100 juta euro sebagai kemungkinan harga yang dipatok. Mengingat biaya transfernya beberapa bulan lalu, perkembangan pesat di bursa transfer dalam beberapa waktu terakhir, dan kontraknya yang masih berlaku hingga 2031, angka itu sama sekali tidak mustahil.

Jika perkembangan Manzambi terus melesat seperti ini, bergerak lebih awal mungkin bukan ide yang buruk. Bagaimanapun, jalan menuju jajaran pemain kelas dunia tampaknya sudah terbuka baginya.

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Johan Manzambi: Catatan penampilan dan statistik sebagai pemain profesional

Klub/Tim nasional Penampilan Gol Assist SC Freiburg 58 9 11 Aston Villa 6 3 3 Swiss 20 7 3







