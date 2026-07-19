Transaksi yang mengkhawatirkan... Impian Real Madrid berubah menjadi mimpi buruk dalam laga antara Prancis dan Inggris

Piala Dunia 2026 seharusnya menjadi penampilan perdana Ibrahima Konaté di hadapan para penggemar Real Madrid, setelah ia bergabung dengan klub tersebut dengan kontrak yang berlaku hingga tahun 2030.

Bek asal Prancis ini tiba di Santiago Bernabéu dengan riwayat karier yang mengesankan, berkat penampilan gemilangnya bersama RB Leipzig dan Liverpool, serta fisik yang luar biasa, terutama tinggi badannya yang mencapai 1,94 meter, sehingga ekspektasi terhadapnya pun sangat tinggi.

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Namun, jurnalis dari "Sport" Katalonia, Alex Calaf, berpendapat bahwa turnamen tersebut justru menghasilkan efek sebaliknya, dengan membandingkan situasi Konaté dengan apa yang dialami pemain Portugal Bernardo Silva, yang juga bergabung dengan Real Madrid musim panas ini, namun hanya memainkan peran sekunder di timnas negaranya di bawah asuhan Roberto Martínez.

Artikel tersebut menyoroti bahwa bek asal Prancis itu tidak mendapat kepercayaan dari pelatih Didier Deschamps sepanjang turnamen, karena ia tetap berada di belakang William Saliba dan Dayot Upamecano dalam urutan bek, dan sebelum semifinal ia hanya bermain selama 14 menit melawan Norwegia, dalam pertandingan yang sudah ditentukan hasilnya di babak penyisihan grup.

Mimpi Buruk Inggris

Adapun penampilan pertama Konaté sebagai starter, tadi malam melawan Inggris dalam pertandingan perebutan tempat ketiga (6-4), berubah menjadi “mimpi buruk”, setelah timnas Prancis memasuki jeda babak pertama tertinggal 4-0, menyusul penampilan negatif bek baru Real Madrid tersebut dalam lebih dari satu momen.

Artikel tersebut menyoroti bahwa “Konaté tidak cukup berusaha menutup ruang di depan Declan Rice pada gol pertama, serta menunjukkan kelemahan yang mengkhawatirkan pada gol keempat, ketika Bukayo Saka memanfaatkan umpan silang di dalam kotak penalti untuk mencetak gol, sebelum Deschamps memutuskan untuk menggantikannya pada jeda babak.”

Artikel tersebut menambahkan bahwa Konaté tetap menjadi bek yang luar biasa ketika ia sepenuhnya fokus, terutama dalam duel udara dan kontak fisik, “namun penurunan konsentrasinya dapat mengubahnya dari kekuatan menjadi kelemahan,” sambil menyoroti bahwa margin kesalahan di Real Madrid jauh lebih kecil, bahkan jika dibandingkan dengan Liverpool.

Kalaf mengakhiri artikelnya dengan menyatakan bahwa “Penampilan Konaté di Piala Dunia tidak memberikan kesan bahwa Real Madrid telah merekrut bek kelas dunia, melainkan memaksa pemain Prancis itu untuk memulai lembaran baru selama masa persiapan musim panas, dan berupaya mendapatkan kepercayaan yang tidak ia peroleh dari partisipasinya di Piala Dunia.”