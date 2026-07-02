Transaksi rekor?.. Manchester City secara resmi mengumumkan perekrutan bintang timnas Inggris

Klub Manchester City, hari ini Kamis, mengumumkan telah menyelesaikan sebuah kesepakatan istimewa dengan merekrut pemain tim nasional Inggris yang saat ini sedang berlaga di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Inggris berhasil melaju ke babak perempat final setelah meraih kemenangan yang sangat sulit atas Republik Demokratik Kongo dengan skor 2-1, kemarin Rabu.

Manchester City mengeluarkan pernyataan resmi yang berbunyi: “Klub Manchester City dan Nottingham Forest telah mencapai kesepakatan mengenai transfer pemain Elliot Anderson.”

Lanjutnya: “Anderson, yang berusia 23 tahun, saat ini sedang berlaga di Piala Dunia bersama timnas Inggris, dan telah lulus tes medis di Kansas. Prosedur resmi terkait transfer ini akan diselesaikan segera setelah ia kembali ke Inggris.”

Ia menyimpulkan: “Sementara itu, seluruh pihak di Manchester City mendoakan yang terbaik bagi Elliot dan timnas Inggris dalam perjalanan mereka di Piala Dunia, dan kami sangat menantikan untuk menyambutnya di Manchester pada waktunya.”

Klub belum mengumumkan durasi kontrak maupun nilai transfer tersebut, namun laporan sebelumnya menegaskan bahwa kesepakatan telah dicapai dengan nilai transfer sebesar 130 juta poundsterling.

Jaringan BBC melaporkan beberapa hari lalu bahwa transfer Anderson ke Manchester City akan menjadi yang termahal dalam sejarah sepak bola Inggris.

Jaringan tersebut menambahkan: “Nilai transfer Anderson akan melampaui rekor sebelumnya di Inggris, yaitu transfer penyerang Alexander Isak dari Newcastle ke Liverpool senilai 125 juta poundsterling pada musim panas lalu.”