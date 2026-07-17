Transaksi pertama musim panas... Ronaldo membawa Samo Costa ke Al-Nassr dengan harga yang sangat murah

Pemain asal Portugal, Cristiano Ronaldo, kapten Al-Nassr, memainkan peran utama dalam transfer pertama klub tersebut selama bursa transfer musim panas mendatang.

Jurnalis Italia Fabrizio Romano telah mengonfirmasi, melalui cuitan di akun pribadinya di platform "X", bahwa Al-Nassr telah memulai negosiasi dengan Real Mallorca untuk merekrut gelandang asal Portugal, Samu Costa.

Surat kabar Saudi "Okaz" melaporkan bahwa klub Al-Nassr telah menyepakati perekrutan gelandang asal Portugal tersebut dengan nilai transfer sebesar 9 juta euro, yang akan dibayarkan dalam dua tahap, sebuah angka yang dianggap relatif rendah.

Surat kabar Saudi tersebut mengaitkan kesepakatan tersebut dengan bintang Portugal Cristiano Ronaldo, di mana mereka menegaskan bahwa Al-Nassr berhasil menuntaskan kesepakatan tersebut setelah "El Don" sendiri ikut terlibat dalam proses negosiasi.

Pemain Portugal lainnya, Simao Coutinho, yang menjabat sebagai direktur olahraga Al-Nassr, adalah orang yang memulai negosiasi ini pada awal musim panas ini, setelah melakukan perjalanan ke ibu kota Spanyol, Madrid, untuk bernegosiasi dengan sang pemain, sebelum pindah ke Real Mallorca setelah mendapatkan persetujuannya.

Diharapkan kesepakatan ini akan diumumkan secara resmi dalam beberapa jam ke depan, setelah semua detail kontrak diselesaikan.

Jika transfer ini terwujud, Costa akan menjadi rekrutan pertama yang didatangkan Al-Nasr selama bursa transfer musim panas ini, karena klub tersebut belum merekrut pemain mana pun hingga saat ini akibat krisis keuangan yang sedang dialaminya.

Samo Costa memiliki karier yang cemerlang, yang sebagian besar dihabiskannya di Spanyol, di mana ia bermain untuk Almería antara tahun 2020 dan 2023, sebelum pindah ke Real Mallorca yang masih menjadi klubnya hingga saat ini.

Di level internasional, Costa memulai perjalanannya bersama tim nasional Portugal bersama Cristiano Ronaldo sejak Oktober 2024, namun ia hanya tampil dalam 7 pertandingan.

Pemain berusia 25 tahun ini dipanggil untuk membela Portugal di Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, namun ia hanya tampil dalam satu pertandingan sebagai pemain pengganti selama 20 menit, saat timnya bermain imbang tanpa gol melawan Kolombia pada pertandingan ketiga babak penyisihan grup.