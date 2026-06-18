Transaksi pertama musim panas ini... Berapa yang dibayarkan Al-Ahli Saudi untuk merekrut Kinteh?

Berbagai laporan media mengungkap jumlah yang akan dibayarkan oleh Al-Ahli Saudi untuk merekrut Abubakar Sidi Kinteh, bek asal Gambia yang bermain untuk Tromsø di Norwegia, selama bursa transfer musim panas mendatang.

Sebelumnya, laporan media telah mengonfirmasi bahwa Al-Ahli telah berhasil merekrut Kinteh secara permanen, setelah persaingan sengit dengan beberapa klub Eropa, seperti Köln dari Jerman, Strasbourg dari Prancis, dan Club Brugge dari Belgia.

Surat kabar "Al-Riyadiah" dari Arab Saudi melaporkan bahwa bek asal Gambia tersebut telah menandatangani kontrak transfernya ke Al-Ahli untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, yang akan berakhir pada tahun 2031.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa Kinteh akan bergabung dengan Al-Ahli dengan biaya transfer sebesar 7 juta euro, yang akan dibayarkan klub Saudi tersebut kepada klub Norwegia tersebut dalam beberapa angsuran.

Dengan demikian, pemain berusia 19 tahun ini menjadi rekrutan pertama Al-Ahli di bursa transfer musim panas mendatang, dengan prediksi akan ada lebih banyak lagi rekrutan baru, terutama mengingat gelandang asal Pantai Gading, Frank Kessié, hampir hengkang.

Kinteh dianggap sebagai salah satu talenta muda terkemuka di kancah sepak bola Eropa, bahkan ia pernah meraih penghargaan Pemain Muda Terbaik di Liga Norwegia pada bulan Mei lalu.