Real Madrid tampaknya akan segera merampungkan sebuah kesepakatan panas, dengan mendatangkan bintang dunia yang bersinar di Piala Dunia terakhir, yang digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko.

Manajemen Real Madrid, di bawah kepemimpinan Florentino Perez, berupaya merampungkan sejumlah kesepakatan besar musim panas ini, di tengah menjauhnya klub Kerajaan tersebut dari podium juara dalam dua musim terakhir.

Michael Olise (24 tahun) dianggap sebagai target Real Madrid musim panas ini, dan ia sangat condong untuk bergabung dengan "Los Blancos".

Olise adalah pemilik jumlah assist terbanyak di Piala Dunia 2026 (7 assist), dan ia mencapainya setelah musim luar biasa bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 22 gol dan menciptakan 31 gol dalam 52 pertandingan.

Penampilan ini telah mendapat sambutan besar dari Real Madrid, yang berniat mempercepat upaya mereka untuk merekrut winger kanan kelahiran London tersebut, yang kontraknya berlaku hingga Juni 2029.

Situs "Foot Mercato" Prancis menegaskan bahwa Olise sangat berkeinginan untuk bergabung dengan Real Madrid, di mana ia akan kembali bertemu dengan Aurelien Tchouameni dan Kylian Mbappe, yang bermain bersamanya di Piala Dunia 2026.

Kylian Mbappe memainkan peran penting dalam kesepakatan potensial ini, karena ia mendorong Michael Olise untuk mengejar proyek Real Madrid.

Menurut surat kabar "Bild", Michael Olise, yang membagikan keinginannya untuk bergabung dengan Real Madrid kepada rekan-rekannya di timnas Prancis, menghargai kata-kata sang kapten Les Bleus.

Tujuan Kylian Mbappe selama turnamen adalah meyakinkan temannya untuk bergabung dengan Real Madrid, serta meyakinkan Michael Olise akan keinginan Los Merengues untuk merekrutnya, dan ia juga berbicara tentang gaya hidup di ibu kota Spanyol, mulai dari restoran hingga iklimnya.

Sebuah bujukan yang tampaknya telah benar-benar meyakinkan Michael Olise. Bahkan Kylian Mbappe telah memberitahu presiden Real Madrid, Florentino Perez, tentang sinyal-sinyal positif yang disampaikan rekannya kepadanya.

Selain itu, disebutkan bahwa Michael Olise memiliki sejumlah keraguan tentang kemungkinan meraih Liga Champions Eropa bersama Bayern Munich, dan ia meyakini dirinya mampu memberikan lebih banyak bersama "Los Blancos".

Kini, Michael Olise berniat berbicara dengan manajemen Bayern Munich untuk memahami visi klub Jerman tersebut agar tetap kompetitif di Liga Champions Eropa serta rencana mereka untuk musim-musim mendatang.

Kemungkinan besar diskusi ini akan memainkan peran krusial dalam masa depan Michael Olise di Bayern Munich.