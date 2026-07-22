Real Madrid tampaknya akan segera merampungkan transfer besar, dengan mendatangkan bintang dunia yang tampil gemilang di Piala Dunia terakhir, yang digelar di Amerika, Kanada, dan Meksiko.

Manajemen Real Madrid, di bawah kepemimpinan Florentino Perez, berupaya merampungkan sejumlah transfer besar pada musim panas ini, di tengah jauhnya Los Blancos dari podium juara dalam dua musim terakhir.

Michael Olise (24 tahun) menjadi salah satu target Real Madrid musim panas ini, dan ia sangat condong untuk bergabung dengan "Los Blancos".

Olise adalah pemain dengan jumlah assist terbanyak di Piala Dunia 2026 (7 assist), dan ia melakukannya setelah musim luar biasa bersama Bayern Munich, di mana ia mencetak 22 gol dan menciptakan 31 gol dalam 52 pertandingan.

Penampilan-penampilan ini pun mendapat sambutan besar dari Real Madrid, yang berniat mempercepat upayanya untuk merekrut sayap kanan kelahiran London tersebut, yang kontraknya berlaku hingga Juni 2029.

Situs Prancis "Foot Mercato" menegaskan bahwa Olise sangat ingin bergabung dengan Real Madrid, di mana ia akan kembali bertemu dengan Aurelien Tchouameni dan Kylian Mbappe, yang bermain bersamanya di Piala Dunia 2026.

Kylian Mbappe memainkan peran penting dalam potensi transfer ini, karena ia mendorong Michael Olise untuk mengejar proyek Real Madrid.

Menurut surat kabar "Bild", Michael Olise, yang membagikan keinginannya untuk bergabung dengan Real Madrid kepada rekan-rekannya di timnas Prancis, menghargai kata-kata sang kapten Les Bleus.

Tujuan Kylian Mbappe selama turnamen adalah meyakinkan sahabatnya untuk bergabung dengan Real Madrid, ia juga meyakinkan Michael Olise tentang keinginan Los Merengues untuk merekrutnya, dan juga berbicara tentang gaya hidup di ibu kota Spanyol, mulai dari restoran hingga iklimnya.

Pembicaraan yang tampaknya benar-benar meyakinkan Michael Olise. Bahkan Kylian Mbappe memberi tahu presiden Real Madrid, Florentino Perez, tentang sinyal-sinyal positif yang disampaikan rekannya kepadanya.

Selain itu, dikabarkan bahwa Michael Olise memiliki keraguan tentang kemungkinan memenangkan Liga Champions Eropa bersama Bayern Munich, dan ia meyakini bahwa ia mampu memberikan lebih banyak bersama "Los Blancos".

Kini, Michael Olise berniat berbicara dengan manajemen Bayern Munich untuk memahami visi klub Jerman tersebut agar tetap menjadi pesaing di Liga Champions Eropa serta rencana mereka untuk musim-musim mendatang.

Diskusi ini kemungkinan besar akan memainkan peran penting dalam masa depan Michael Olise di Bayern Munich.