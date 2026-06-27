Transaksi ketiga... Al-Ahli Saudi terus memperkuat skuadnya di bursa transfer musim panas

Klub Al-Ahli Saudi telah menyelesaikan salah satu transfer paling menonjol di bursa transfer musim panas, setelah mencapai kesepakatan akhir untuk merekrut pemain internasional Armenia Edward Spirtseyan, yang didatangkan dari klub Rusia Krasnodar, sebagai bagian dari upaya memperkuat skuad menjelang musim baru.

Sebelumnya, Al-Ahli telah mengumumkan dua transfer selama bursa transfer musim panas, yaitu dengan mendatangkan bek asal Gambia, Abubakar Sidi Kinteh, yang datang dari klub Norwegia Tromsø, serta Mishaal Al-Mutairi, yang datang dari Abha.

Menurut jurnalis Italia terpercaya Fabrizio Romano, Al-Ahli telah menyelesaikan semua kesepakatan dengan klub Krasnodar, serta mencapai kesepakatan penuh dengan sang pemain dan perwakilannya, sehingga kepindahannya ke Liga Roshen hanya tinggal menunggu waktu saja, setelah pertukaran kontrak antara semua pihak.

Romano menegaskan bahwa kesepakatan transfer Spirtian ke Al-Ahli sudah pasti, sambil menyebutkan bahwa jadwal pemeriksaan medis sang pemain telah ditetapkan, sebagai persiapan untuk pengumuman resmi penandatanganan kontrak dalam beberapa hari ke depan.

Ia menambahkan bahwa laporan yang mengaitkan sang pemain dengan kepindahan ke klub Como tidak benar, sambil menjelaskan bahwa klub Italia tersebut tidak pernah melakukan negosiasi apa pun dengan Spirtian, sementara Al-Ahly sedang berupaya menyelesaikan kesepakatan tersebut atas permintaan direktur olahraga Roy Pedro Braz.

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Jurnalis Italia tersebut menyebutkan bahwa nilai transfer tersebut akan mencapai 25 juta dolar AS, sehingga Al-Ahly terus memperkuat skuadnya dengan transfer-transfer berkualitas menjelang dimulainya musim, seiring upayanya untuk bersaing di semua kompetisi domestik dan kontinental.

Spirtsian dianggap sebagai salah satu bintang sepak bola Armenia terkemuka dalam beberapa tahun terakhir, setelah menampilkan performa luar biasa bersama Krasnodar, yang membuatnya menjadi incaran beberapa klub Eropa, sebelum Al-Ahly berhasil memenangkan persaingan dan mencapai kesepakatan akhir untuk merekrutnya.