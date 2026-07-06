Tragedi yang sesungguhnya... Penembakan dan korban luka parah setelah Meksiko tersingkir dari Piala Dunia

Kekalahan Meksiko dari Inggris di babak perdelapan final Piala Dunia 2026 memicu gelombang kemarahan besar di kalangan para pendukungnya, yang berujung pada kerusuhan, termasuk insiden penembakan di Amerika Serikat dan Meksiko.

Timnas Inggris lolos ke babak perempat final Piala Dunia 2026, setelah meraih kemenangan dramatis atas Meksiko dengan skor 3-2, dalam pertandingan yang penuh ketegangan dan persaingan sengit yang digelar di Stadion Azteca, Senin pagi ini, dalam rangkaian babak 16 besar.

Laporan media dari Amerika Serikat menyebutkan terjadinya penembakan di tiga lokasi berbeda di Kota Los Angeles, yang mengakibatkan empat orang terluka.

Pihak berwenang, menurut surat kabar "AS", menyebutkan bahwa insiden tersebut terjadi di dekat tempat berkumpulnya kerumunan orang di jalanan setelah pertandingan Piala Dunia antara Meksiko dan Inggris.

Kepolisian Kabupaten Los Angeles (LASD) melaporkan bahwa keempat korban telah dilarikan ke rumah sakit.

Di negara bagian Veracruz, Meksiko, terjadi insiden penembakan lainnya. Tak lama setelah kekalahan tim nasional Meksiko dari Inggris, sekelompok orang bersenjata menyerbu sebuah bar dan menembaki para pengunjungnya; dikonfirmasi bahwa sejumlah orang mengalami luka serius.