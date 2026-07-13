Tragedi yang mengguncang Portugal... Bintang Benfica tewas dalam kecelakaan lalu lintas

Emmanuel de Jesus Bonfim Evaristo, yang dikenal sebagai “Mano”, mantan bintang Benfica, tewas dalam kecelakaan lalu lintas yang mengerikan di kota Sobral de Monte Agrasso, sebelah utara ibu kota Lisbon, pada usia sekitar 43 tahun.

Media Portugal melaporkan bahwa mantan pemain tim nasional tersebut kehilangan kendali atas mobilnya saat sedang pulang sendirian ke rumahnya, yang berjarak 4 kilometer dari lokasi kecelakaan, di jalan yang sangat ia kenal.

Mano ditemukan terjebak di dalam mobil dan mengalami henti jantung-pernapasan. Meskipun telah dilakukan upaya resusitasi secara intensif, ia dinyatakan meninggal di lokasi kecelakaan, sementara Garda Nasional Republik terus menyelidiki penyebab kecelakaan yang tidak melibatkan kendaraan lain.

Selama karier sepak bolanya, Mano menonjol sebagai pemain sayap kanan berbakat, di mana ia membela sejumlah klub, terutama Benfica yang ia bela antara tahun 2004 dan 2008, serta Alverca, Estrela Amadora, Marítimo, dan Vitória Setúbal, sebelum akhirnya pensiun pada tahun 2019 bersama klub Vilafranquense.

Klub Benfica menyampaikan “belasungkawa yang tulus atas meninggalnya Mano, mantan pemain klub tersebut”, serta menyampaikan “belasungkawa yang mendalam kepada keluarganya dan teman-temannya”, sementara klub Alverca turut berduka cita dengan sedih, menegaskan menyampaikan “belasungkawa yang paling tulus kepada keluarganya, teman-temannya, dan semua orang yang pernah berbagi kehidupan serta karier profesionalnya”.

Sementara itu, Asosiasi Liga Portugal menyampaikan “belasungkawa yang tulus” atas kepergian pemain yang telah meninggalkan jejak dalam sepak bola Portugal, serta menyampaikan “belasungkawa yang tulus” kepada keluarganya yang berduka dan semua temannya.

Dalam pesan yang mengharukan di media sosial, mantan pemain internasional Portugal, Edinho, mengucapkan selamat tinggal kepada sahabatnya yang telah tiada dengan kata-kata yang penuh kesedihan, seraya berkata: “Kamu telah meninggalkan beban berat di pundakku, saudaraku, tetapi aku akan merawat putramu seolah-olah dia adalah putraku sendiri, persis seperti yang kamu lakukan terhadap putraku. Kenanganmu akan tetap hidup dalam dirinya selamanya.”