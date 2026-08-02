Perusahaan "Elite Exped" yang bergerak dalam bidang penyelenggaraan ekspedisi pendakian gunung, kemarin Sabtu, mengumumkan tewasnya pendaki asal Inggris keturunan Nepal, Nirmal Purja, bersama 9 pendaki lainnya, akibat longsoran salju dahsyat yang menerjang Gunung Broad Peak di Pakistan, sementara tim penyelamat masih berjuang mengevakuasi jenazah para korban di tengah kondisi cuaca yang sangat ganas.

Perusahaan penyelenggara mengeluarkan pernyataan resmi, yang di dalamnya mereka menyampaikan bela sungkawa atas kepergian mendiang dengan kata-kata menyentuh: "Dunia telah kehilangan salah satu pendaki gunung terhebat," seraya menambahkan dengan nada duka: "Tidak ada kata-kata yang bisa meringankan rasa sakit dari kehilangan yang begitu besar ini."

Detail bencana ini bermula pada hari Kamis lalu, ketika longsoran salju mendadak menyapu ekspedisi yang terdiri dari 10 pendaki di lereng Gunung Broad Peak, salah satu puncak paling berbahaya dalam rangkaian pegunungan Karakoram di Pakistan, hingga menimbun mereka di bawah ton demi ton salju dan es.

Tim penyelamat berhasil, pada hari Jumat, menentukan lokasi 4 jenazah, dan berhasil mengevakuasi 3 di antaranya dalam operasi yang penuh risiko, namun kondisi cuaca yang memburuk dan badai salju yang lebat sangat menghambat penerbangan helikopter yang dikhususkan untuk operasi pencarian dan penyelamatan, sehingga memaksa tim untuk menghentikan operasi untuk sementara waktu.

Tim penyelamat, yang didukung oleh helikopter militer Pakistan, melanjutkan operasi mereka pada Sabtu pagi, dalam upaya menemukan enam jenazah yang tersisa, di tengah tantangan pegunungan yang luar biasa berupa penurunan suhu ke tingkat yang ekstrem dan sulitnya medan yang terjal.

Bencana ini merupakan pukulan telak bagi dunia pendakian gunung, terlebih dengan hilangnya Nirmal Purja, yang dianggap sebagai salah satu nama paling menonjol dalam sejarah olahraga berbahaya ini, dan sebelumnya ia telah mencatatkan pencapaian luar biasa yang menjadikannya ikon dunia dalam bidang pendakian puncak-puncak tinggi.