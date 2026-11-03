Tragedi mengguncang Spanyol: pemain Tenerife meninggal dunia setelah cedera mengerikan

Kesedihan menyelimuti sepak bola Spanyol, setelah meninggalnya Jesus de Miguel Alameda, penyerang Tenerife, pada hari Selasa ini, di usia 30 tahun, akibat cedera serius yang dialaminya selama pertandingan timnya melawan Andorra, dalam sebuah insiden tragis yang mengguncang seluruh dunia olahraga.

Menurut surat kabar Spanyol "Sport", klub Tenerife mengumumkan kematian pemainnya pada pukul delapan pagi hari Selasa, sebuah kabar yang menebarkan bayang-bayang kesedihan mendalam atas klub, para pendukungnya, dan keluarga besar sepak bola, setelah klub merilis pernyataan menyentuh yang mengungkapkan sulitnya menemukan kata-kata untuk menghibur keluarganya dalam kehilangan yang tragis ini.

Klub berkata di awal pesannya: "Kami hancur oleh rasa sakit yang hebat, lidah kami kelu karena terguncang, dan kami tidak bisa percaya bahwa hal ini nyata", seraya menegaskan solidaritas penuhnya dengan keluarga Jesus de Miguel, orang-orang yang dicintainya, dan seluruh pendukung tim.

Tenerife menambahkan: "Tidak ada kata-kata untuk menghibur, dan tidak ada apa pun yang dapat meringankan perasaan yang penuh kesedihan ini", sebelum menyampaikan belasungkawanya dengan mengatakan: "Kami berdiri di samping keluarganya yang berduka dan orang-orang yang dicintainya, serta di samping seluruh anggota keluarga Tenerife yang hari ini menangisi akhir yang menyakitkan ini".

Dari pihaknya, keluarga Jesus de Miguel menyampaikan rasa terima kasihnya atas semua pesan dukungan dan belasungkawa yang mereka terima, sembari meminta pada saat yang sama agar privasi mereka dihormati sepenuhnya selama momen-momen sulit yang mereka lalui ini.

Tragedi ini datang menyusul insiden serius yang dialami sang penyerang selama pertandingan Tenerife melawan Andorra, yang digelar di Stadion Heliodoro Rodriguez Lopez, ketika benturan itu terjadi pada masa tambahan pertandingan.

Jesus de Miguel sedang berlari dari tengah lapangan untuk memulai serangan balik, sebelum ia bertabrakan dengan penjaga gawang tim tamu, Jesus Owono, yang keluar dari kotak penaltinya untuk mencoba menghalau bola.

Lutut penjaga gawang itu menghantam area dada dan wajah sang penyerang, hingga ia terjatuh ke rumput dalam keadaan tak sadarkan diri, di tengah suasana kecemasan yang sangat besar, yang mendorong para pemain kedua tim meminta tim medis untuk segera turun tangan.

Tim medis turun tangan untuk menangani sang pemain selama beberapa menit di dalam lapangan, sebelum membawanya dengan tandu ke sebuah ambulans, dan dari sana ke Rumah Sakit Universitas Nuestra Senora de Candelaria.

Sang pemain mengalami henti jantung dan pernapasan, yang mengharuskan tim medis turun tangan untuk memulihkannya selama pemindahannya ke rumah sakit, dan upaya resusitasi berhasil mengembalikan denyut nadinya, tetapi ia tetap tak sadarkan diri, dan dimasukkan ke unit perawatan intensif dalam kondisi kritis.

Selama jam-jam awal pagi hari Selasa, klub Tenerife mengumumkan memburuknya kondisi neurologis sang pemain, sebelum kemudian mengumumkan kematiannya, hingga berakhirlah upaya penyelamatannya setelah insiden tragis itu.