Tragedi mengerikan: pemain Afrika Selatan meninggal setelah terjatuh dari hotel tempatnya menginap

Dunia rugbi berduka setelah meninggalnya pemain asal Afrika Selatan, Hyron Andrews, mantan pemain klub Inggris Sale, pada usia 31 tahun, akibat terjatuh di hotel tempat tim Johannesburg Lions menginap, beberapa jam sebelum menghadapi klub Prancis La Rochelle, Sabtu, dalam ajang Piala Champions Eropa.

Federasi Rugbi Afrika Selatan, melalui pernyataan resmi, menegaskan bahwa kematian Andrews merupakan akibat dari sebuah "kecelakaan", dan menjelaskan bahwa pemain tersebut meninggal dunia setelah terjatuh, dalam peristiwa yang mengejutkan rekan-rekan setimnya, anggota keluarganya, serta komunitas rugbi di negaranya.

Rudolf Straeuli, Chief Executive Officer Johannesburg Lions, mengatakan bahwa klub menerima kabar duka tersebut dengan perasaan sangat sedih, serta menegaskan bahwa Andrews bukan hanya pemain berbakat, melainkan juga pribadi yang disayangi dalam keluarga tim, setelah bergabung pada musim ini.

Straeuli menambahkan bahwa klub menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada istri almarhum, Maighlin, dan kedua anak mereka, Hendrix dan Emerson, serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, sambil menegaskan bahwa kenangan tentangnya akan selalu hidup di antara rekan-rekan setimnya dan semua orang yang mengenalnya.

Lions memutuskan untuk tetap menjalani pertandingan melawan La Rochelle sebagai bentuk penghormatan terhadap mendiang, sementara diputuskan pula untuk melakukan mengheningkan cipta selama satu menit pada seluruh pertandingan pekan pembuka turnamen, sebagai tanda duka atas kepergiannya.

Mark Alexander, Presiden Federasi Rugbi Afrika Selatan, menyatakan keterkejutannya atas kematian tersebut dan menyebutnya sebagai kabar yang menyakitkan, serta menyampaikan belasungkawa kepada keluarga pemain, rekan-rekan setimnya, dan para penggemarnya.

Andrews sebelumnya kembali ke Afrika Selatan pada musim panas lalu, setelah mengakhiri petualangannya bersama klub Inggris Sale, di mana ia tampil dalam 45 pertandingan sejak bergabung pada Februari 2024, setelah datang dari klub Afrika Selatan Sharks.

Alex Sanderson, Direktur Rugbi Sale, memuji kepribadiannya di dalam maupun di luar lapangan, dan menyebutnya sebagai rekan setim yang ideal serta pribadi yang dicintai, yang memiliki selera humor dan sangat dihargai oleh rekan-rekannya.

Meski tidak pernah tampil bersama tim nasional senior Afrika Selatan, Andrews pernah mewakili tim nasional junior pada 2015, dan meninggalkan jejaknya dalam perjalanan kariernya sebelum kepergiannya yang mendadak, yang mengingatkan kembali pada kematian Anthony Foley, mantan pelatih klub Irlandia Munster, di Paris pada 2016, sebelum salah satu pertandingan Piala Champions Eropa.

Tragedi ini terjadi saat Lions bersiap menjalani partisipasinya di turnamen klub terbesar di benua tersebut, setelah tim-tim Afrika Selatan bergabung dalam kompetisi Eropa pada musim 2022-2023, di tengah awal yang baik bagi tim ini di ajang United Rugby Championship musim ini.