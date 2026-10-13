"Tragedi kematian" membuat bintang Atletico Madrid absen dari laga melawan Manchester United

Atletico Madrid memutuskan untuk tidak menyertakan bintangnya dalam laga melawan Manchester United, yang dijadwalkan berlangsung malam ini, dalam ajang Liga Champions.

Atletico Madrid mengumumkan pada hari Selasa ini kabar meninggalnya Ana Merodio Borja, ibu dari Koke, kapten tim utama, dan Borja Resurreccion, asisten pelatih tim muda U-19.

Klub asal Madrid itu menyampaikan dukungan kepada kaptennya di masa sulit ini, di mana suasana duka menyelimuti seluruh Atletico Madrid.

Untuk menghormati mendiang ibu Koke, akan dilakukan hening cipta satu menit malam ini sebelum pertandingan dimulai.

Situs "Foot Mercato" menyebutkan bahwa akibat musibah besar ini, Koke tidak akan tampil dalam laga malam ini melawan Manchester United di Stadion Wanda Metropolitano.

Pemain berusia 34 tahun yang dianggap sebagai salah satu ikon Atletico Madrid itu mendapatkan dukungan dari rekan-rekan satu timnya, tim kepelatihan, serta para suporter selama masa sulit ini. Terlepas dari pentingnya laga Eropa ini dari sisi olahraga, sudah dapat dipastikan bahwa emosi akan membuncah di tribune stadion Atletico Madrid.