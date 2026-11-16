Tragedi Guncang Sepak Bola Argentina: Pemain Meninggal Dunia setelah Menghalau Bola dengan Kepala

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Dunia sepak bola Argentina berduka atas meninggalnya Abel Núñez, pemain muda berbakat berusia 18 tahun yang membela klub sepak bola Ezeiza.

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Menurut laporan "tycsports", insiden itu terjadi pada Kamis lalu dalam pertandingan divisi kelima di kompetisi junior "C" milik Asosiasi Sepak Bola Argentina. Pemain muda yang mengenakan nomor punggung 10 itu jatuh tak sadarkan diri di lapangan setelah menerima benturan keras di kepalanya saat menghalau bola.

Akibat benturan tersebut, Núñez awalnya ditangani di lokasi kejadian dan tak lama kemudian dibawa ke pusat medis. Situasi itu membuat pertandingan langsung dihentikan, begitu pula laga divisi keenam yang dijadwalkan digelar sesudahnya.

Meski langsung mendapatkan perawatan medis dan menjalani operasi darurat untuk menangani cedera serius di kepala, sang pemain akhirnya meninggal dunia akibat cedera tersebut.

Kehilangan mendadak ini memicu duka mendalam di banyak kalangan, melampaui batas klub tempat ia dibesarkan, terutama di tim cadangan futsal Nueva Estrella yang ia gabungi pada 2024.

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Tim tersebut menangguhkan seluruh pertandingannya sebagai bentuk duka. Ungkapan belasungkawa pun terus berdatangan untuk mengenang sosok pemuda yang digambarkan keluarga dan rekan-rekannya sebagai pribadi "penuh mimpi dan harapan".

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Klub mengumumkan kabar memilukan ini melalui akun media sosialnya. Dalam pernyataannya, klub menulis: "Ini adalah kabar paling berat yang harus kami sampaikan sebagai klub. Dengan rasa sakit dan duka mendalam, kami melepas kepergian seorang pemuda yang memiliki masa depan cerah, yang hari ini meninggalkan kami dalam kehampaan yang tak terlukiskan."

Klub melanjutkan: "Setelah menerima benturan keras dalam sebuah pertandingan, ketika dengan bangga mengenakan seragam Ezeiza, kami sangat berduka atas kepergiannya. Hari ini, sepak bola menjadi nomor dua. Kami diliputi kesedihan melepas rekan kami, pemuda yang penuh mimpi dan ambisi, yang telah menjadi bagian dari keluarga kami."

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Klub menambahkan: "Ezeiza menyampaikan belasungkawa terdalam dan simpati tulus kepada keluarga, sahabat, rekan setim, dan orang-orang terkasihnya di masa sulit ini. Semoga ia beristirahat dengan tenang. Kamu akan selalu menjadi bagian dari keluarga kami."

Nueva Estrella Berduka atas Kepergian Núñez

Nueva Estrella, klub tempat Núñez bermain futsal di level Asosiasi Sepak Bola Argentina dan menjadi bagian dari tim cadangannya, menyampaikan belasungkawa tulus dan membatalkan pertandingan melawan Argentinos Juniors akibat tragedi ini.

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Dalam pernyataannya, klub menyebutkan: "Dengan duka dan kesedihan mendalam, Nueva Estrella mengumumkan pembatalan seluruh kegiatan olahraga yang dijadwalkan hari ini atas meninggalnya Abel. Sebagai institusi, kami menyampaikan belasungkawa terdalam kepada keluarga, sahabat, dan seluruh anggota komunitas kami di masa sulit ini."

Klub melanjutkan: "Hari ini, pertandingan dan hasil tidak ada artinya. Hari ini, duka bersama menyatukan kami dan mengajak kami untuk mendekat kepada mereka yang paling membutuhkannya. Abel akan selalu menjadi bagian dari keluarga kami. Beristirahatlah dengan tenang, Nak. Nueva Estrella tidak akan pernah melupakanmu."

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Klub menutup pernyataannya: "Beristirahatlah dengan tenang, sayang. Kamu tak bisa membayangkan betapa kami merindukanmu. Terima kasih banyak kepada seluruh keluarga Argentinos Juniors yang telah berdiri di samping kami di masa sulit ini."