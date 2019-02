Tragedi Emiliano Sala - Jenazah Akhirnya Teridentifikasi

Mayat yang ditemukan dari puing-puing kecelakaan pesawat yang membawa Emiliano Sala dan pilot David Ibbotson akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai jenazah bomber Cardiff City tersebut, seperti dikonfirmasi pihak kepolisian, pada Kamis (7/2) malam waktu setempat.

Sebelumnya Unit Investigasi Kecelakaan Udara Inggris (AAIB) telah mengkonfirmasi pada Rabu (6/2) kemarin bahwa seorang jenazah tak dikenal telah diserahkan ke Dorset Coroner, hasil temuan dari pesawat yang tertimpa bencana.



Pesawat Piper Malibu menghilang bersama Sala dan pilot David Ibbotson di udara pada 21 Januari lalu, yang menyertakan pemain berusia 28 tahun itu dalam perjalanan menuju Cardiff usai rampungkan rekor transfernya dari klub Ligue 1 Prancis, Nantes.

#Update The body brought to Portland Port today has been formally identified by HM Coroner for Dorset as that of professional footballer Emiliano Sala.



The families of Mr Sala and pilot David Ibbotson have been updated. Our thoughts remain with them all



https://t.co/YpVTvaEt7P