Tragedi di Yordania: 9 Orang Tewas dan Terluka Akibat Pertandingan Aljazair!

Satu orang tewas dan delapan lainnya terluka dalam insiden berdesak-desakan yang terjadi pada Selasa dini hari di Al-Hashimiya Square, pusat ibu kota Yordania, Amman, tempat ribuan pendukung berkumpul untuk menonton pertandingan tim nasional melawan Aljazair dalam ajang Piala Dunia 2026 melalui layar raksasa.

Juru bicara Direktorat Keamanan Umum, Amer Al-Sertawi, mengatakan, “Tim darurat merespons insiden tersebut dan membawa 9 orang ke rumah sakit; salah satunya kemudian meninggal dunia akibat luka-lukanya, sementara kondisi yang lain sudah stabil,” sambil menegaskan bahwa jenazah korban telah dibawa ke bagian forensik untuk menentukan penyebab kematian.

Penyelidikan Segera untuk Mengungkap Kejadian

Al-Sertawi menjelaskan bahwa pihak berwenang telah memulai penyelidikan segera “untuk mengungkap kronologi insiden berdesak-desakan tersebut,” di saat Al-Hashimiya Square yang terletak di depan Amphitheater Romawi dipadati oleh kerumunan penonton sejak Senin malam untuk menyaksikan siaran langsung pertandingan kedua Yordania di Piala Dunia.

Acara-acara ini merupakan bagian dari inisiatif nasional untuk menayangkan pertandingan tim nasional di tempat-tempat umum dan wisata dengan tujuan memperkuat suasana perayaan serta mendukung perdagangan lokal, di tengah antusiasme besar masyarakat yang menyertai partisipasi “Al-Nashami” di putaran final Piala Dunia.

Kegiatan serupa tanpa insiden

Kegiatan serupa juga berlangsung pada waktu yang sama tanpa insiden di kota Jerash di utara, serta Petra dan Aqaba di selatan, yang menimbulkan pertanyaan mengenai langkah-langkah keamanan dan pengaturan di Al-Hashimi Square yang menjadi lokasi kejadian tragis tersebut.

Perlu dicatat bahwa pertandingan tersebut berakhir dengan kekalahan Al-Nashami (1-2) dan tersingkirnya mereka dari Piala Dunia sebelum menghadapi Argentina pada putaran terakhir babak penyisihan grup.