Tragedi di tribun penonton... Seorang suporter meninggal dunia akibat serangan jantung

Tribun penonton dalam pertandingan Eintracht Frankfurt melawan Köln menjadi saksi insiden tragis yang mengguncang para penonton, setelah seorang suporter mengalami serangan jantung mendadak yang merenggut nyawanya meskipun tim medis di lapangan telah berusaha menolongnya.

Klub Eintracht Frankfurt mengumumkan pada hari Selasa ini, meninggalnya suporter berusia 87 tahun tersebut, setelah ia mengalami henti jantung mendadak selama pertandingan tim melawan Köln pada Minggu lalu.

Klub menjelaskan bahwa suporter tersebut jatuh saat pertandingan berlangsung, dan tim medis berhasil melakukan resusitasi di dalam stadion, sebelum membawanya ke rumah sakit. Namun, kondisinya tidak membaik dan ia meninggal dunia meskipun telah dilakukan upaya intensif untuk menyelamatkannya.

Setelah krisis Maroko dan Senegal... Afrika berubah selamanya

Dari La Masia ke tribun... Apa yang terjadi dengan Hamza Abdelkarim?



Eintracht Frankfurt menegaskan bahwa almarhum adalah salah satu pendukung setia klub yang memiliki tiket musiman, yang mencerminkan keterikatannya yang lama dan kecintaannya yang mendalam untuk menyaksikan pertandingan tim dari tribun.

Klub tersebut mengucapkan belasungkawa kepada pendukungnya dalam pernyataan resmi, menegaskan betapa sulitnya mengungkapkan besarnya kesedihan akibat kepergiannya di hadapan semua orang: "Ketika seseorang dari antara kita hilang di hadapan mata kita sendiri, hampir mustahil untuk mengungkapkannya dengan kata-kata."

Pernyataan tersebut menambahkan bahwa keluarga Eintracht sedang mengalami duka yang mendalam atas kepergiannya.

Dua teka-teki mematikan yang menempatkan Arbeloa dalam masalah di hadapan Bayern Munich

Setelah bencana... nama mengejutkan mendekati kepemimpinan timnas Italia

"Kuburan Jerman"... Provokasi Spanyol yang Dini Memicu Kemarahan Bayern Munich