Ghana mengalami tragedi yang sesungguhnya, kemarin Minggu, setelah bus tim Perikom Chelsea, yang berlaga di Liga Utama Ghana, menjadi sasaran serangan.

Asosiasi Sepak Bola Ghana mengumumkan kematian Dominic Frimpong, pemain sayap Berekuom Chelsea, dalam serangan bersenjata yang menargetkan bus timnya saat mereka pulang dari pertandingan Liga Utama Ghana di Samartex pada hari Minggu.

Tim tersebut diserang di jalan Bebani-Gwasso di Ahireso, ketika para penyerang menghentikan bus dan melepaskan tembakan, sehingga sejumlah pemain dan staf teknis melarikan diri untuk menyelamatkan diri.

Surat kabar "AS" melaporkan bahwa para penyerang menembaki bus saat bus tersebut mencoba mundur, sehingga mengenai Frimpong, yang berusia 20 tahun, di kepalanya. Ia kemudian meninggal di rumah sakit, menjadi satu-satunya korban yang dilaporkan dalam insiden tersebut. Menurut beberapa laporan media lokal, sejumlah pemain dan staf masih dalam status hilang setelah berlindung di hutan untuk mencari perlindungan pasca insiden tragis tersebut.

Pernyataan tersebut berbunyi: "Federasi Sepak Bola Ghana (GFA) menerima dengan sangat terkejut dan duka mendalam kabar meninggalnya Dominick Frimpong, pemain klub sepak bola Berekuom Chelsea."

Kecelakaan ini telah mengguncang seluruh komunitas sepak bola, dan Asosiasi Sepak Bola Ghana menyampaikan belasungkawa yang tulus kepada keluarga almarhum, rekan-rekan setimnya, staf pelatih, dewan direksi, dan seluruh anggota klub Berekuum Chelsea pada masa sulit ini.