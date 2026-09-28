Tragedi di dunia sepak bola: Giacomo Ghiardelli meninggal dunia pada usia 22 tahun, mantan pemain Juventus dan Alessandria

Giacomo Ghiardelli, gelandang muda asal Piemonte yang tengah menjalani pertarungan terberatnya melawan penyakit serius, meninggal dunia di usia 22 tahun. Lahir di Casale Monferrato pada 15 Februari 2004, Ghiardelli menimba ilmu di akademi Juventus dan Alessandria, sebelum bergabung dengan Asti, di Serie D. Di klub putih-merah itu, ia juga telah mendapatkan tempat kembali dalam skuad tim utama untuk musim 2024-2025: perjalanan yang terhenti akibat memburuknya penyakit serius, yang membuat keluarga dan klub-klub terkait memilih untuk menjaga kerahasiaan sepenuhnya.





KENANGAN - Alessandria Calcio menyampaikan kenangan yang singkat namun mendalam melalui kanal media sosial mereka: "Terbanglah tinggi, Mino, selalu di hati kami". Duka dari ASD Asti turut menyertai kata-kata tersebut, dengan merangkul keluarga dan menunjukkan kasih sayang dari sebuah komunitas yang terguncang. Duka mendalam terasa di dunia sepak bola Piemonte dan nasional atas kehilangan yang datang hanya beberapa jam setelah pesan dukungan menyentuh yang dikirimkan kepadanya saat laga antara dua klub yang menandai karier sang pemain.





Pada Minggu, Alessandria melawan Asti digelar di Moccagatta: dua mantan klubnya dan para suporter mendedikasikan momen dukungan yang sangat menyentuh untuknya. Sebuah spanduk yang dibentangkan di Gradinata Nord bertuliskan "Forza Mino", jersey nomor 46 milik Ghiardelli yang diperlihatkan kapten Asti, Silvio Brustolin, serta tepuk tangan dari seluruh stadion.



