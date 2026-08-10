Dalam sebuah langkah yang mencerminkan besarnya antusiasme publik yang ditimbulkan oleh transfernya, klub Turki Trabzonspor menyampaikan pesan terima kasih kepada para suporternya dan seluruh pengamat di seluruh dunia, usai merampungkan kontrak dengan bintang Mesir Mohamed Salah.

Trabzonspor, melalui pernyataan resminya, menyambut baik gelombang antusiasme luas yang mengiringi pengumuman bergabungnya pemain Mesir Mohamed Salah ke skuadnya, seraya menyampaikan terima kasih kepada para suporternya dan semua pihak yang mengucapkan selamat dari berbagai penjuru dunia, khususnya dari Mesir.

Pernyataan itu menjelaskan: "Dengan bergabungnya Mohamed Salah ke klub Trabzonspor, kami menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas seluruh pesan, ucapan selamat, dan doa baik yang sampai kepada klub kami dari berbagai penjuru dunia, khususnya dari Mesir."

Ditambahkan: "Hari ini, kami dipenuhi kebahagiaan dan kebanggaan melihat antusiasme yang sama ini memenuhi kota-kota dari Trabzon hingga Kairo, dari Alexandria hingga London, dan lainnya."

Selanjutnya: "Sepak bola bagi kami selama ini bukan sekadar permainan antara dua tim; terkadang ia menjadi perasaan bersama yang menghubungkan dua kota, terkadang menjadi kedekatan antara dua budaya, dan terkadang menghapus jarak ribuan mil."

Lanjutnya: "Trabzon, dengan sejarahnya yang agung membentang ribuan tahun, keindahan alamnya yang memesona di tepi Laut Hitam, budayanya yang unik, dan atmosfernya di mana sepak bola menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, adalah kota olahraga yang tiada tara, dan Trabzonspor adalah denyut nadi kota ini."

Diakhiri: "Kami mengundang setiap orang yang ingin merasakan atmosfer unik dari klub terhebat di dunia, Trabzonspor, untuk mengunjungi Trabzon dan stadion kami Papara Park. Dari mana pun asalmu di dunia ini, pintu kami terbuka, kota kami terbuka, dan tribun kami terbuka."