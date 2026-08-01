Trabzonspor Pikat Mohamed Salah dengan Tawaran Finansial Besar

Klub Turki Trabzonspor masuk dengan kuat ke dalam jalur negosiasi dengan bintang Mesir Mohamed Salah, dalam upaya untuk meyakinkannya menjalani petualangan baru setelah berakhirnya perjalanannya bersama Liverpool, melalui tawaran finansial besar yang mencerminkan ambisi klub untuk merekrut salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Menurut apa yang disebutkan jurnalis Turki Yagiz Oglu melalui akunnya di platform "X", para pejabat Trabzonspor menggelar pertemuan dengan perwakilan Mohamed Salah, yang di dalamnya tawaran resmi diajukan kepada pemain tersebut dan poin-poinnya dibahas.

Ia menjelaskan bahwa tawaran itu mencakup gaji tahunan sebesar 17 juta euro, ditambah kontrak yang berdurasi dua tahun, dalam langkah yang menegaskan keinginan serius klub untuk menuntaskan transfer dan menggaet salah satu bintang paling menonjol dalam sepak bola dunia.

Langkah ini datang pada saat Mohamed Salah telah menjadi pemain bebas, setelah ia menutup tirai perjalanannya bersama Liverpool pada akhir musim lalu, menyusul tahun-tahun yang penuh dengan pencapaian dan kesuksesan di dalam Stadion Anfield.

Selama perjalanannya bersama Liverpool, bintang Mesir itu mengukuhkan posisinya di antara para legenda klub, setelah memainkan peran sentral dalam meraih banyak gelar domestik dan kontinental, serta menampilkan level luar biasa yang menjadikannya salah satu pemain paling menonjol dalam sejarah Liga Primer Inggris.

Trabzonspor bukanlah satu-satunya klub yang menunjukkan ketertarikan untuk merekrut Mohamed Salah, karena nama kapten timnas Mesir itu selama periode terakhir dikaitkan dengan sejumlah klub.

Klub Turki Besiktas termasuk di antara yang paling tertarik untuk mendatangkannya, namun negosiasi tidak mencapai kesepakatan final karena adanya perbedaan finansial antara kedua belah pihak.

Selain itu, klub-klub Liga Roshn Saudi masih memantau situasi pemain itu dari dekat, dengan Al Ittihad Jeddah di barisan terdepan, klub yang sebelumnya telah menunjukkan minat besar untuk mendapatkan jasa Salah selama periode-periode yang lalu.

Mohamed Salah dianggap sebagai salah satu bintang sepak bola paling menonjol di dunia dalam beberapa tahun terakhir, setelah ia meraih catatan yang penuh gelar bersama Liverpool.

Bintang Mesir itu meraih gelar Liga Primer Inggris dua kali, serta membawa tim memenangkan Liga Champions Eropa, Piala Dunia Antarklub, dan Piala Super Eropa, di samping banyak pencapaian individu yang memperkuat posisinya di antara para pemain terbaik dunia.