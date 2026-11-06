Apakah keterampilan saja cukup untuk menang di Eropa? Jawabannya datang dengan keras dari angka-angka UEFA Conference League, yang mengungkap fakta mengejutkan: Trabzonspor termasuk salah satu tim dengan jarak lari paling sedikit di turnamen, pada saat para pesaingnya berlari lebih banyak kilometer di setiap pertandingan.

Statistik jarak lari pada musim UEFA Conference League 2026-2027 menunjukkan bahwa Trabzonspor menempati peringkat lebih rendah dibanding para pesaingnya, hingga memunculkan banyak pertanyaan seputar kebugaran fisik tim.

Peringkat 33 dari 36!

Menurut statistik yang dipublikasikan oleh Football Data dan dikutip situs Turki "61saat", Trabzonspor menempati peringkat 33 dari 36 tim, dengan rata-rata jarak lari 112,72 kilometer per pertandingan.

Hanya tiga tim yang berada di bawah Trabzonspor dalam klasemen; Lincoln Red Imps menempati peringkat 34 dengan jarak lari 112,00 kilometer, disusul Aarhus di peringkat 35 dengan jarak 110,88 kilometer, lalu Egnatia di peringkat 36 dengan jarak 110,85 kilometer.

Freiburg, yang mengalahkan Trabzonspor 1-0 di Stadion Papara Park kemarin di UEFA Conference League, jelas-jelas unggul atasnya dalam statistik jarak lari.

Tim Jerman itu menempati peringkat kedelapan dengan rata-rata jarak lari 121,04 kilometer per pertandingan.

Terdapat selisih sebesar 8,32 kilometer antara rata-rata jarak lari per pertandingan kedua tim di turnamen ini, selisih yang hampir setara dengan jarak lari seorang pemain penuh dalam satu pertandingan.

Siapa yang memuncaki daftar?

Memuncaki daftar adalah tim Sint-Truiden dengan jarak lari 127,15 kilometer per pertandingan, disusul Mjällby dengan jarak 124,31 kilometer, lalu Braga dengan jarak 122,86 kilometer.

Meskipun peringkat Trabzonspor yang rendah dalam jarak lari patut diperhatikan, total jarak lari semata tidak mencerminkan performa fisik tim ataupun semangat juangnya di lapangan.

Lari dengan intensitas tinggi, angka sprint, pergerakan pemain tanpa bola, serta gaya bermain tim turut memainkan peran penting dalam menilai performa fisik.

Kendati demikian, statistik ini, yang muncul setelah pertandingan melawan Freiburg, menyoroti perbedaan jarak yang ditempuh kedua tim di setiap pertandingan, dan membuka ruang perdebatan mengenai apakah Trabzonspor menang kendati sedikit berlari, atau justru hal ini akan sangat merugikannya pada pertandingan-pertandingan mendatang.