Laporan media Turki mengungkap langkah baru yang bisa membuka pintu keluar bagi pemain asal Ukraina, Artem Bondarenko, pemain Al Ahli Saudi, setelah klub Turki Trabzonspor masuk dalam daftar peminat untuk merekrutnya pada bursa transfer musim dingin mendatang.

Al Ahli sebelumnya telah merekrut Bondarenko di tengah ekspektasi penampilannya yang berbeda bersama tim, namun pemain itu tidak mendapat sambutan besar dari para suporter, sebelum menampilkan performa yang mengecewakan pada debutnya, hal yang membuka peluang kepergiannya dari skuad Al Ahli pada bursa transfer terdekat.

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Menurut surat kabar Turki "Taka Gazete", Trabzonspor sedang mempertimbangkan untuk merekrut Bondarenko pada Januari mendatang, seiring ketertarikan klub Turki itu untuk mengenal lebih jauh situasi pemain tersebut dan kemungkinan menggaetnya ke dalam skuad mereka.

Surat kabar itu menyebutkan bahwa Trabzonspor berencana mengirim sejumlah pemandu bakat ke Saudi, guna memantau Bondarenko secara dekat pada salah satu pertandingan Al Ahli, dan menilai level teknisnya sebelum mengambil keputusan terkait memulai negosiasi resmi dengan klub Saudi tersebut.

Sebelumnya, Bondarenko pernah mengungkapkan bahwa ia menerima tawaran dari Trabzonspor, seraya menjelaskan bahwa negosiasi antara kedua belah pihak tidak rampung pada saat itu karena tidak tercapainya kesepakatan, meski pemain itu terbuka terhadap gagasan pindah ke Liga Turki.

Bondarenko berusia 26 tahun, mampu bermain di posisi gelandang serang, di samping kemampuannya untuk tampil di lini tengah dan sayap kanan, serta memiliki pengalaman besar bersama Shakhtar Donetsk, setelah menjalani 169 pertandingan resmi dengan kostum tim tersebut, mencetak 34 gol dan memberikan 29 assist selama itu.



