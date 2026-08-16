Klub Trabzonspor semakin dekat untuk menuntaskan kesepakatan merekrut seorang penyerang asing terkemuka, di saat klub Turki itu terus melakukan berbagai langkah untuk memperkuat lini tengah sebelum bursa transfer ditutup.

Situs Turki 61saat mengungkapkan bahwa negosiasi terkait kepindahan penyerang asal Uruguay, Darwin Nunez, yang membela Al Hilal Arab Saudi, menuju Trabzonspor mengalami perkembangan positif, setelah klub dan pemain mencapai kesepakatan mengenai persyaratan transfer, sementara sejumlah detail finansial masih menunda penyelesaiannya secara resmi.

Sumber tersebut menjelaskan bahwa Nunez menerima gaji tahunan dari Al Hilal yang mencapai sekitar 20 juta euro.

Menurut informasi yang diperoleh, penyerang asal Uruguay itu memiliki tunggakan pembayaran di Al Hilal yang mencapai 12 juta euro, dan pemain tersebut saat ini tengah berupaya menyelesaikan urusan ini, terutama karena jumlah itu dikenai pajak, yang menyebabkan negosiasi berlangsung lebih lama.

Pembicaraan di sisi ini berjalan secara positif, di tengah keyakinan sejumlah pejabat Trabzonspor akan kemungkinan penyelesaian kesepakatan kapan saja, meskipun aspek finansial masih menjadi faktor yang memengaruhi waktu pengumuman final.

Pada saat yang sama, Trabzonspor terus mencari seorang gelandang asing untuk memperkuat skuadnya, di mana mereka telah masuk ke dalam negosiasi dengan seorang pemain muda asal Inggris — yang namanya tidak disebutkan — namun klubnya menolak tawaran yang diajukan untuk mendapatkan jasanya.

Klub juga telah melakukan pembicaraan dengan Atakan Karazor, pemain Stuttgart, mengenai kepindahannya ke skuad mereka, namun negosiasi belum mencapai kesepakatan, dengan kemungkinan digelarnya pertemuan baru antara kedua pihak pada periode mendatang.

Situs itu menutup: "Daftar pemain asing di Trabzonspor menanti sebuah perubahan mengejutkan, karena klub sedang mencari gelandang muda yang bertubuh jangkung dan mahir bermain di posisi gelandang bertahan, yang mungkin mengharuskan hengkangnya salah satu pemain asing saat ini untuk memberi ruang bagi kesepakatan baru tersebut."

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