Trabzon mengabadikan namanya: Salah meraih penghormatan bersejarah di Turki

Munisipalitas Yomra yang berada di bawah Kota Trabzon di Turki tengah bersiap menamai salah satu jalan di kawasan tersebut dengan nama pemain Mesir Mohamed Salah, bintang Trabzonspor, setelah merampungkan prosedur resmi yang diperlukan dan memperoleh persetujuan Kementerian Luar Negeri Turki, sebagai langkah awal untuk mulai menyiapkan papan nama jalan baru tersebut dan menentukan jadwal peresmiannya pada periode mendatang.

Mustafa Bıyık, wali kota munisipalitas Yomra di Kota Trabzon, mengungkapkan dalam pernyataan kepada kanal "On Sport" bahwa gagasan ini muncul sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan Salah serta nilai moral besar yang diwakili oleh kehadirannya di barisan Trabzonspor bagi penduduk kawasan tersebut, seraya menegaskan bahwa kepindahan sang pemain ke klub itu disambut dengan kegembiraan yang luas, berkat level permainan istimewa dan hiburan yang ia suguhkan kepada para suporter di dalam lapangan.

Bıyık menjelaskan bahwa munisipalitas ingin mengubah perasaan bangga dan bahagia menjadi penghormatan resmi, melalui penamaan salah satu jalan dengan nama sang pemain, sambil menyebutkan bahwa tempat tinggal Salah berada di dalam wilayah administratif kawasan Yomra merupakan salah satu faktor yang mendorong para pejabat mengambil langkah ini, serta berbagi kegembiraan penduduk atas bintang tim tersebut.

Persetujuan bulat untuk penghormatan Salah

Wali kota Yomra menyebutkan bahwa usulan tersebut diajukan ke dewan setempat, di mana usulan itu mendapatkan dukungan seluruh anggota yang menyetujuinya secara bulat tanpa adanya satu pun keberatan, sebelum munisipalitas mulai merampungkan persyaratan hukum yang diperlukan untuk melaksanakan keputusan tersebut

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Ia menambahkan bahwa peraturan yang berlaku di Turki mewajibkan diperolehnya persetujuan Kementerian Luar Negeri saat memberi nama jalan dengan nama tokoh asing, hal yang mendorong munisipalitas mengirimkan permohonan resmi kepada kementerian untuk menyetujui nama Mohamed Salah.

Bıyık mengisyaratkan bahwa persetujuan tersebut tiba hanya dalam waktu satu pekan, padahal prosedur semacam ini biasanya memakan waktu lebih lama, mengingat perlunya peninjauan informasi terkait tokoh yang diusulkan serta penelaahan riwayat dan latar belakangnya sebelum keputusan akhir diterbitkan.

Pejabat Turki itu menegaskan bahwa cepatnya persetujuan diperoleh mencerminkan sifat luar biasa dari langkah ini, sambil menjelaskan bahwa keputusan tersebut kini telah disahkan secara resmi, dan bahwa munisipalitas saat ini tengah bersiap mengajukan pembuatan papan nama yang akan mencantumkan nama bintang Trabzonspor sebagai langkah awal pemasangannya.

Salah menyambut penghormatan ini

Bıyık mengungkapkan bahwa manajemen Trabzonspor telah memberitahukan keputusan ini kepada Mohamed Salah melalui para anggota dewan direksinya, sambil menyebutkan bahwa sang pemain menunjukkan kegembiraan besarnya atas penghormatan ini, yang akan mengabadikan namanya di salah satu jalan di kawasan tempat tinggalnya.

Ia menjelaskan bahwa jalan yang dipilih memiliki kekhususan tambahan bagi Salah, sebab jalan itu berada di rute yang ia lalui dengan mobilnya saat kembali ke rumahnya, yang berarti ia akan melintasi hampir setiap hari jalan yang akan mengusung namanya, dan akan dapat menyaksikan sendiri papan-papan nama yang bertuliskan namanya.

Wali kota Yomra menekankan bahwa langkah ini merupakan peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah kawasan dan Kota Trabzon, karena menjadi kali pertama diambilnya keputusan untuk menamai salah satu jalan dengan nama pemain sepak bola asing, hal yang memberikan arti khusus pada penghormatan ini di mata para pejabat setempat.

Jadwal peresmian Jalan Mohamed Salah

Terkait langkah-langkah mendatang, Bıyık menegaskan bahwa munisipalitas berniat menghubungi Mohamed Salah dan menyampaikan undangan resmi kepadanya untuk menghadiri acara peresmian jalan tersebut, seraya menyatakan harapannya agar sang pemain dapat ikut serta dalam acara itu, sehingga penghormatan ini memperoleh seremoni yang layak baginya.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan pada periode mendatang akan difokuskan pada pembuatan papan nama, pemasangannya, dan perampungan persiapan organisasi yang diperlukan, setelah munisipalitas memperoleh persetujuan resmi atas nama tersebut pada Jumat lalu.

Wali kota Yomra menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa peresmian jalan tersebut diperkirakan berlangsung dalam waktu 20 hari, sebuah langkah yang melaluinya kawasan tersebut berupaya mengungkapkan penghargaannya kepada Mohamed Salah, serta merayakan kehadirannya di barisan Trabzonspor melalui penghormatan resmi yang mengusung namanya dan tetap menjadi saksi atas kedudukannya di mata penduduk kota tersebut.



