Totti dari sepak bola ke basket, jadi penasihat baru Maxima Roma: "Saya butuh tantangan baru"

Francesco Totti turun ke lapangan bersama basket: ia akan berpartisipasi dalam proyek Maxima Roma sebagai penasihat kepemilikan, dan juga akan menjadi delegasi untuk pengembangan basis penggemar serta operasi Corporate Social Responsibility. Hal itu diumumkan klub. Totti memilih untuk menempatkan nama dan pengalamannya demi mendukung proyek yang ingin membawa kembali Ibu Kota ke level tertinggi basket Italia dan Eropa, dari Serie A hingga EuroCup.









STIMULUS BARU - "Saya menginginkan stimulus baru dan merasa ingin menguji diri dengan menerima tantangan baru - kata Totti -. Peran dan, terutama, proyek yang ditawarkan kepada saya langsung meyakinkan saya sejak awal. Saya sangat senang bisa menjadi bagian aktif dari proyek ini dan saya berterima kasih kepada klub atas kepercayaan yang mereka putuskan untuk berikan kepada saya. Tujuan pertama adalah membangun grup yang solid, memperkuat tim, dan menciptakan semua kondisi untuk menjadi salah satu keunggulan liga Italia. Setelah itu kami akan melihat ke Eropa dan lebih jauh lagi. Ambisi itu penting, tetapi yang lebih penting lagi adalah keinginan untuk membangun sesuatu yang bisa bertahan lama: kami ingin menghadirkan kepada Roma dan warga Roma sebuah tim basket untuk didukung, tempat mereka bisa melihat jati diri mereka dan yang bisa mereka banggakan. Karena itu saya menerima menjadi Advisor kepemilikan, delegasi untuk pengembangan basis penggemar dan operasi CSR".











