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Tottenham akan mengajukan protes resmi setelah Jayden Bogle lolos dari kartu merah atas tekel gegabahnya terhadap Mathys Tel dalam kekalahan 0-1 di markas Leeds. Tel terpaksa ditarik keluar sebelum turun minum. Tottenham menilai keputusan itu bertentangan dengan kartu merah yang diterima Jean-Philippe Mateta saat menghadapi mereka sepekan sebelumnya, sementara Roberto De Zerbi menegaskan bahwa ia tetap menaruh kepercayaan penuh kepada perangkat pertandingan.

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Tottenham akan bersurat kepada Pro Ref terkait keputusan soal Bogle

Tottenham akan mengajukan keluhan resmi kepada badan perwasitan Pro Ref setelah Bogle lolos dari kartu merah dalam kekalahan 1-0 dari Leeds pada Sabtu di Elland Road. Menurut Independent, Tottenham meyakini bek itu seharusnya diusir dari lapangan. Mereka akan bersurat kepada Pro Ref untuk meminta penjelasan mengapa insiden tersebut tidak berujung kartu merah.

Bogle menerjang Tel dalam sebuah tekel pada babak pertama dan kaki kirinya mendarat di pergelangan kaki penyerang tersebut. Wasit John Brooks memberikan tendangan bebas kepada Tottenham, tetapi tidak memberi Bogle kartu atau hukuman lebih lanjut.

VAR tidak turun tangan saat Tel terpaksa ditarik keluar

Permainan dihentikan sementara Tel mendapat perawatan di lapangan, dan petugas VAR Tony Harrington meninjau insiden itu secara mendetail. Setelah peninjauan selama empat menit, Harrington memutuskan untuk tidak meminta Brooks melihat monitor di tepi lapangan. Meski tekel itu dinilai “ceroboh”, Bogle tidak mendapat hukuman.

Tel kembali bermain, tetapi digantikan oleh Dominic Solanke pada menit ke-43 karena dampak yang masih terasa pada tendon Achilles-nya. Leeds kemudian menang berkat gol Noah Okafor. Kepada BBC, mantan asisten wasit Premier League Darren Cann mengatakan: “Tekel Bogle memenuhi kriteria pelanggaran serius karena membahayakan keselamatan lawan. Dia beruntung masih berada di lapangan.”

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Kartu merah Mateta bisa memperkuat argumen Tottenham

Tottenham mungkin akan merujuk pada kartu merah yang diberikan kepada penyerang Crystal Palace Mateta akibat pelanggarannya terhadap Micky van de Ven dalam kemenangan 2-0 Tottenham sepekan sebelumnya. Saat itu, wasit Michael Oliver semula memberikan kartu kuning, tetapi keputusan tersebut diubah menjadi kartu merah setelah peninjauan VAR. Dalam pertandingan di Elland Road, Pedro Porro mendapat kartu kuning karena tekel yang mirip dengan tekel Bogle, dan keputusan itu membuat De Zerbi geram.

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De Zerbi lebih banyak mengkritik pemainnya sendiri setelah pertandingan, tetapi ia mengatakan tentang keputusan itu: “Saya sangat percaya kepada wasit. Tidak ada yang berubah jika dia melihat monitor. Kalau mereka tidak mengambil keputusan yang tepat, saya tidak tahu. Kami harus fokus pada penampilan dan hal-hal yang bisa ditingkatkan. Saya terkejut dengan kartu kuning untuk Pedro Porro karena itu jelas. Mengenai kemungkinan kartu merah, saya tidak bisa memastikannya. Kami sepenuhnya percaya kepada wasit dan VAR. Saya tidak bisa berkata lebih banyak lagi.”

Key Match Incidents Panel akan meninjau tekel Bogle

Key Match Incidents Panel akan meninjau keputusan tersebut dalam beberapa hari mendatang, sementara Tottenham menunggu penjelasan dari Pro Ref.

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Sementara itu, Mateta tengah menjalani skorsing tiga pertandingan setelah Football Association menolak banding Palace atas kartu merahnya.