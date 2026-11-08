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Tottenham Hotspur mengambil langkah luar biasa dengan meminta agar seorang jurnalis dikenai larangan resmi setelah beredarnya video kontroversial di media sosial. Klub asal London utara itu mengajukan pengaduan kepada Liga Primer Inggris setelah rekaman memperlihatkan seorang reporter turut menyanyikan yel-yel yang menghina bersama para pendukung klub rival.

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Tottenham minta jurnalis dilarang meliput klub akibat video viral

Koresponden ESPN Brazil Joao Castelo-Branco terekam mengenakan kaus Arsenal dan bergabung dengan pendukung Arsenal di Sao Paulo untuk menyanyikan lagu-lagu anti-Tottenham. Rekaman itu menunjukkan sang jurnalis ikut menyanyikan yel-yel terkenal buruk, "We hate Tottenham", yang menyebut klub asal London utara itu "s***".

Menurut The Times, Tottenham murka setelah video tersebut beredar. Klub itu segera menghubungi Liga Primer Inggris untuk menuntut agar Castelo-Branco tidak lagi diizinkan meliput mereka, yang berarti ia tak bisa mewawancarai Roberto De Zerbi maupun para pemain. Pembicaraan untuk menyelesaikan perselisihan ini masih berlangsung, meski Tottenham telah menegaskan bahwa mereka tidak meminta larangan menyeluruh terhadap ESPN Brazil.

Castelo-Branco meminta maaf

Reporter asal Brasil itu telah menghapus rekaman tersebut dari kanal-kanalnya dan menyampaikan penyesalan mendalam. Setelah mengirim surel kepada klub dan mengikuti pertemuan daring dengan pihak tempatnya bekerja serta Liga Primer Inggris, ia mengakui kekeliruannya dalam pernyataan kepada The Times.

"Saya ingin meminta maaf kepada klub atas video yang saya rekam bersama para penggemar Arsenal di Brasil saat menyanyikan yel-yel yang menghina Tottenham Hotspur Football Club," kata Castelo-Branco. "Mengingat peran saya sebagai koresponden di Inggris, saya merasa telah melakukan kesalahan. Video itu diunggah di halaman Instagram podcast dan diunggah ulang di halaman pribadi saya."

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Ia menambahkan: "Saya memahami bahwa itu bisa menyinggung Tottenham dan para penggemarnya. Saya seharusnya berpikir lebih jauh sebelum ikut menyanyikannya dan mempertimbangkan seberapa luas video itu bisa tersebar. ESPN diberi tahu oleh Liga Primer Inggris bahwa Tottenham telah melihat unggahan itu dan tidak menyukainya, lalu kami sepakat menghapusnya. Semoga kami bisa melanjutkan hubungan dengan baik. Saya akan memikirkan kembali dan lebih berhati-hati menjaga batasan saat menampilkan persona tersebut di podcast."

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Batas profesionalitas dilanggar

Meski Castelo-Branco bukan koresponden khusus Tottenham, cakupan tugasnya yang lebih luas dalam meliput sepakbola Inggris membuatnya kerap menghadiri pertandingan Liga Primer Inggris. Tindakannya mendapat sorotan besar karena profilnya yang menonjol di media sosial, dengan 168.000 pengikut di Instagram dan 188.000 lainnya di X.

Selain itu, video tersebut awalnya dibagikan melalui podcast Correspondentes Premier milik ESPN Brazil. Podcast itu memiliki lebih dari 42.000 pengikut di Instagram, sehingga memperluas jangkauan video kontroversial tersebut secara signifikan sebelum akhirnya dihapus.

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Berusaha bangkit setelah kalah di Elland Road

Di luar kontroversi media tersebut, Tottenham berusaha bangkit di lapangan setelah lawatan yang mengecewakan ke Yorkshire Barat. Rentetan tiga kemenangan mereka yang mengesankan mendadak terhenti akibat kekalahan 1-0 dari Leeds United pada Sabtu sore.

Gol penentu kemenangan Noah Okafor setelah masuk dari bangku cadangan di Elland Road menjadi pukulan yang membuat Tottenham frustrasi. Skuad itu kini perlu kembali memusatkan perhatian untuk memulihkan momentum dan mengembalikan kiprahnya di kompetisi domestik ke jalur yang tepat.