Tottenham tetapkan satu syarat utama sebelum menyetujui kepergian Lucas Bergvall pada bursa transfer Januari di tengah kabar transfer terbaru yang mengaitkannya dengan Barcelona

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Tottenham Hotspur menetapkan syarat ketat sebelum bersedia mempertimbangkan untuk melepas gelandang Lucas Bergvall dari London utara pada bursa transfer Januari mendatang. Meski raksasa Eropa Barcelona memantau pemain timnas Swedia berusia 20 tahun itu dengan saksama, klub Liga Primer tersebut tetap enggan melemahkan skuadnya di tengah musim.

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Butuh pelapis di lini tengah sebelum melepas Bergvall

Menurut TEAMtalk, petinggi Tottenham hanya akan menyetujui kepergian Bergvall pada musim dingin jika mereka lebih dahulu mendapatkan pengganti langsung di lini tengah untuk menjaga kedalaman skuad. Meski menandatangani kontrak jangka panjang baru hingga 2031 pada September lalu, pemain muda itu kesulitan mendapatkan kesempatan bermain reguler sebagai starter musim ini. Kendati demikian, pelatih kepala Roberto De Zerbi masih memasukkan pemain asal Swedia itu dalam rencananya dan berharap ia bisa merebut kembali tempat di tim.

Klub-klub besar Eropa pantau talenta Swedia

Minimnya kesempatan bermain secara konsisten di bawah De Zerbi membuat gelandang kreatif itu tetap menjadi incaran sejumlah klub besar Eropa menjelang Tahun Baru. Barcelona sudah lama meminati pemain muda tersebut setelah sebelumnya memantau perkembangannya di klub Swedia, Djurgarden, sebelum ia memilih pindah ke Inggris pada 2024.

Para petinggi bagian perekrutan di Camp Nou memandang pemain berusia 20 tahun itu sebagai solusi jangka panjang yang serbabisa untuk lini tengah mereka. Namun, karena Tottenham tidak ingin kekurangan pilihan di tengah musim, baik penjualan permanen maupun peminjaman untuk sementara waktu saat ini tampak sangat kecil kemungkinannya terjadi pada Januari, terlepas dari pendekatan klub-klub luar negeri.

Klub-klub Italia ikut memburu Bergvall

Selain Barcelona, klub-klub Serie A Napoli dan Juventus juga terus memantau situasi Bergvall di London utara sembari mempertimbangkan tambahan pemain untuk lini tengah masing-masing. Napoli masih memantau perkembangan dari jauh, tetapi setiap pendekatan resmi dari klub tersebut akan menghadapi penolakan yang sama dari jajaran petinggi Tottenham.

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Juventus menunjukkan minat paling kuat untuk mencapai kesepakatan segera. Sejumlah sumber mengindikasikan bahwa klub asal Turin itu ingin menjajaki peminjaman selama enam bulan hingga akhir musim. Namun, kepindahan sementara ke Italia pun kini tampak semakin sulit terwujud mengingat sikap tegas Tottenham untuk mempertahankan pelapis yang memadai.

Pulih dari cedera, Bergvall tambah pilihan di lini tengah

Bergvall kini bersiap kembali setelah mengalami cedera lutut yang membuatnya frustrasi dan bisa masuk skuad pertandingan saat Tottenham menghadapi Leeds United di Premier League akhir pekan ini. Kembalinya kebugaran Bergvall akan memberi De Zerbi tambahan pilihan yang dinantikan di lini tengah, sementara staf pelatih membantunya mengembalikan ketajaman bermain. Meski ia tampaknya akan tetap berada di London utara setidaknya hingga musim panas, jumlah menit bermainnya dalam beberapa pekan mendatang akan menentukan apakah Barcelona, Napoli, dan Juventus meningkatkan upaya untuk merekrutnya pada fase berikutnya musim ini.