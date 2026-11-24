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Tottenham Hotspur bersiap memberi Luca Williams-Barnett, pemain berusia 18 tahun, kontrak jangka panjang baru dengan persyaratan lebih baik setelah tampil gemilang dalam laga pertamanya sebagai starter di Liga Primer melawan Ipswich Town. Dengan kontraknya saat ini memasuki 18 bulan terakhir, klub London utara itu bergerak cepat untuk memastikan masa depannya seusai kemenangan kandang 2-0 pada Sabtu.

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Tottenham mendekati kesepakatan kontrak baru

Seperti dilaporkan The Athletic, Williams-Barnett hampir menandatangani kontrak dengan persyaratan lebih baik di Tottenham. Kontraknya saat ini berlaku hingga Juni 2028. Gelandang serang serbabisa itu menandai penampilan pertamanya sebagai starter di kasta tertinggi dengan mencetak gol pembuka dari tiang jauh melawan Ipswich. Ia kemudian mengirim umpan silang mendatar untuk gol kedua Dominic Solanke dan tetap mencatatkan assist meski bola sempat disentuh kiper Christian Walton.

De Zerbi puji pemain muda Tottenham

Gol Williams-Barnett menjadikannya pencetak gol termuda Tottenham di Liga Primer sejak Gareth Bale pada 2007. Pada usia 18 tahun 51 hari, gol dan assist itu juga menjadikannya pemain termuda kedua dalam sejarah kompetisi yang mencatatkan keduanya dalam satu pertandingan, sekaligus yang termuda sejak Michael Owen pada 1997.

Berbicara seusai kemenangan pada Sabtu, pelatih kepala Tottenham Roberto De Zerbi mengatakan: “Saya optimistis soal itu karena dia punya kepercayaan diri yang tinggi. Dia tahu semua kualitasnya, tetapi menurut saya dia memiliki keluarga yang sangat baik dan itu sangat penting bagi pemain seperti dia.

“Saya juga menilai positif perilaku dan karakternya, karena saya sudah bekerja dengannya selama tiga atau empat bulan dan cukup mengenalnya untuk mengatakan hal ini.”

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Lulusan akademi berkembang pesat

Pemain timnas Inggris U-19 itu memulai karier di klub kota asalnya, Luton Town, sebelum bergabung dengan akademi Tottenham pada 2018. Sama nyaman menggunakan kedua kaki serta mampu bermain di tengah maupun di sisi lapangan, ia dengan cepat menembus tim senior.

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Setelah menjalani debut melawan Doncaster Rovers di Piala EFL musim lalu dan ikut dalam tur pramusim klub ke Asia, ia menyamai rekor Liga Pemuda UEFA dengan mencetak lima gol melawan Slavia Prague pada Desember lalu. Langkah awalnya di kasta tertinggi terjadi saat ia masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada 31 Oktober, lalu tampil selama delapan menit dalam kekalahan dari Leeds United.

Williams-Barnett incar tempat reguler di tim senior

Dengan kepastian kontrak barunya diperkirakan segera datang, Williams-Barnett akan berupaya mengamankan tempat reguler dalam skuad pertandingan De Zerbi. Setelah mendapat kepercayaan pelatih asal Italia itu dalam beberapa bulan terakhir, kemampuannya bermain di berbagai posisi memberi tambahan pilihan berharga di lini serang menjelang jadwal padat pada musim dingin. Mengamankan salah satu lulusan akademi paling menjanjikan juga menegaskan komitmen Tottenham untuk membangun tim dengan bertumpu pada talenta binaan sendiri.