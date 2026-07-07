Tottenham merampas impian Manchester United... Lalu, bagaimana balasan yang akan diberikan oleh Setan Merah?

Manchester United mengawali pekan ini dengan ambisi untuk menyelesaikan sejumlah transfer penting di bursa pemain, namun beberapa hari terakhir ini mereka harus menghadapi kenyataan yang sama sekali berbeda. Klub ini kalah dalam perebutan lebih dari satu target utama dari Tottenham Hotspur, sementara mereka terus berupaya menyelesaikan kesepakatan baru dan menata ulang prioritasnya menjelang dimulainya musim depan, seiring dengan semakin dekatnya kepergian beberapa pemain dan munculnya nama-nama baru dalam daftar transfer.

Upaya Manchester United untuk merekrut Matheus Fernandes pun berakhir setelah Tottenham Hotspur berhasil menutup kesepakatan tersebut dengan mencapai kesepakatan bersama West Ham senilai 85 juta poundsterling.

United sebenarnya siap memenuhi nilai yang diminta West Ham, namun melalui tambahan dan insentif yang terkait dengan performa, bukan dengan membayar jumlah penuh sebagai biaya tetap dan terjamin. Selain itu, manajemen klub menilai gaji yang ditawarkan Tottenham kepada pemain tersebut melebihi batas maksimum yang bersedia mereka penuhi.

Ini bukan satu-satunya pukulan, karena Tottenham juga berhasil mendatangkan Sandro Tonali, salah satu opsi yang dipertimbangkan Manchester United musim panas ini, dalam kesepakatan yang nilainya bisa mencapai 100 juta poundsterling.

Di sisi lain, Manchester United menegaskan bahwa kesepakatan untuk merekrut Ederson, gelandang Atalanta, senilai 40,5 juta euro, berjalan sesuai rencana, dan tinggal menunggu sang pemain lolos tes medis.

Pemain internasional Brasil tersebut semula dijadwalkan bergabung dengan “Old Trafford” pada bulan Juli, namun pemanggilannya yang terlambat ke skuad pelatih Carlo Ancelotti bersama tim nasional Brasil menunda penyelesaian proses tersebut. Setelah Brasil tersingkir dari babak 16 besar Piala Dunia oleh Norwegia, sang pemain kini hampir menjalani pemeriksaan medis.

Minggu ini juga menandai kepergian kiper André Onana ke Trabzonspor di Turki dengan status pinjaman selama satu musim. Manchester United akan menerima 1,5 juta euro sebagai biaya peminjaman, sesuai dengan ketentuan yang terkait dengan performa klub Turki tersebut di liga, sementara Trabzonspor akan menanggung seluruh gaji kiper asal Kamerun itu, tanpa adanya opsi pembelian permanen dalam kesepakatan tersebut.

Di sisi lain, kiper Dermot Mee menandatangani kontrak baru berdurasi dua tahun setelah kontraknya sebelumnya berakhir pada akhir Juni. Pemain berusia 23 tahun ini terus menjalankan perannya dalam staf pelatih bagian penjaga gawang sejak lulus dari akademi klub.

Apa Alternatifnya Setelah Kegagalan Transfer?

Setelah kegagalan transfer Matheus Fernandes, Manchester United mempercepat upayanya untuk mencari opsi lain di lini tengah, menurut laporan surat kabar "The Athletic".

Klub tersebut mengalihkan perhatiannya ke André Santos, gelandang muda Chelsea, namun negosiasi resmi belum dimulai, meskipun Chelsea tidak keberatan jika pemain tersebut hengkang asalkan semua pihak mencapai kesepakatan yang memuaskan.

Selain itu, United juga terus memantau beberapa nama lain, terutama Aurélien Tchouaméni dari Real Madrid dan Alex Scott, bintang Bournemouth.

Klub ini sebelumnya juga telah mempertimbangkan kemungkinan merekrut Sander Berg, pemain Fulham, setelah penampilannya yang gemilang bersama tim nasional Norwegia di Piala Dunia, serta Tyler Adams, pemain Bournemouth, yang menunjukkan performa luar biasa bersama tim nasional Amerika Serikat.

Prioritas Manchester United

Memperkuat lini tengah tetap menjadi prioritas utama manajemen Manchester United selama bursa transfer musim panas ini. Alex Scott sangat disukai di dalam klub, namun Bournemouth bersikeras agar pemain tersebut tetap bertahan dan menolak gagasan untuk menjualnya musim panas ini, sekaligus berupaya memperpanjang kontraknya yang saat ini berlaku hingga tahun 2028, setelah sang pemain menolak tawaran perpanjangan kontrak sebelumnya.

Di saat yang sama, United memantau situasi Aurélien Tchouaméni sebagai antisipasi kemungkinan Real Madrid menawarkannya ke pasar transfer, mengingat keinginan klub Spanyol tersebut untuk melakukan beberapa penjualan sebelum membiayai transfer baru. Pihak manajemen United telah melakukan kontak untuk mengetahui sikap Real Madrid terhadap gelandang asal Prancis tersebut, yang kontraknya berlaku hingga musim panas 2028.

Nama Felix Nemesha juga menonjol dalam daftar calon, namun Borussia Dortmund tetap mempertahankan pemain tersebut dan menilai nilainya sekitar 120 juta euro, yang membuat kesepakatan ini menjadi sangat rumit.

Langkah-langkah klub tidak hanya terbatas pada lini tengah saja, karena mereka juga memantau pasar kiper sebagai antisipasi kepergian Altay Baındır, dan nama Karl Darlow muncul sebagai salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk memperkuat posisi tersebut.

Klub juga sedang mempertimbangkan untuk memperkuat sayap kiri, dan Cressensio Summerville, pemain sayap West Ham, menjadi salah satu target utama, setelah pembicaraan awal antara kedua klub mengenai kemungkinan penyelesaian transfer tersebut telah berlangsung.

Siapa yang akan hengkang?

Peminjaman Marcus Rashford ke Barcelona tidak berubah menjadi transfer permanen, yang membuka peluang baginya untuk kembali dan ikut serta dalam persiapan musim baru setelah tugasnya bersama tim nasional Inggris berakhir.

Keputusan akhir mengenai masa depannya bersama tim masih ditunda, sementara manajer Michael Carrick dijadwalkan tiba di pusat latihan Carrington pada hari Kamis, didampingi para pemain yang tidak ikut serta dalam Piala Dunia.

Di sisi lain, Manuel Ogarti sempat ditawarkan untuk dijual selama jendela transfer saat ini, namun cedera parah pada ligamen lutut yang dialaminya saat membela timnas Uruguay di Piala Dunia mengubah situasi, dan kini skenario yang paling mungkin adalah ia tetap bertahan di skuad.

Sedangkan Altay Bayindir, menarik minat sejumlah klub Turki, dan Manchester United diperkirakan akan menentukan masa depannya sebelum mengambil keputusan akhir mengenai perekrutan kiper baru.