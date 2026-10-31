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Tottenham Hotspur mendapat kabar baik setelah manajer Roberto De Zerbi memastikan James Maddison tersedia untuk menghadapi Crystal Palace pada Sabtu. Pemain timnas Inggris itu sempat dikhawatirkan cedera saat melawan Chelsea, tetapi kini berpeluang tampil bersama Destiny Udogie yang kembali.

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Maddison terhindar dari cedera serius

Maddison dinyatakan bisa bermain melawan Palace di Premier League Sabtu ini. Pemain internasional Inggris itu sempat menimbulkan kekhawatiran soal cedera setelah ditarik keluar pada awal babak kedua dalam kemenangan 2-0 di markas Chelsea.

Namun, pelatih De Zerbi memastikan sang pengatur serangan terhindar dari masalah serius. Maddison kini akan masuk skuad untuk pertandingan akhir pekan ini.

De Zerbi pastikan pemain istimewanya siap tampil

Maddison menjalani program latihan yang disesuaikan pekan ini untuk mengatur beban kerjanya setelah ditarik keluar lebih awal. Meski tidak mengikuti beberapa sesi latihan penuh, De Zerbi menegaskan sang gelandang siap berkontribusi.

“Pekan ini dia tidak berlatih seperti pemain lain, tetapi untuk besok dia siap tampil dan dia pemain istimewa bagi kami,” kata De Zerbi dalam konferensi pers pada Jumat.

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Pelatih Tottenham itu kini harus memutuskan apakah akan memainkan sang gelandang sejak awal atau menurunkannya dari bangku cadangan melawan Palace. Staf pelatih akan mengevaluasi kondisi kebugarannya menjelang sepak mula.

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Mengelola pemulihan kebugaran dengan hati-hati

Kebugaran masih menjadi perhatian bagi Maddison setelah lama absen. Ia melewatkan sebagian besar musim lalu karena cedera ligamen krusiatum anterior (ACL) dan mengalami masalah pada bahu saat kalah dari Brentford pada akhir pekan pembuka musim.

Ia baru-baru ini menandai kembalinya ke susunan pemain inti dengan mencetak gol pembuka melawan Coventry City pada awal bulan ini. Klub kini mengambil pendekatan hati-hati untuk memastikan ia tetap bugar sepanjang sisa musim.

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“Maddison atau pemain yang kembali setelah cedera panjang harus berlatih lebih banyak daripada pemain lain, tetapi dia sudah menjalani empat atau lima pekan,” tambah De Zerbi. “Jadi, saya rasa tidak masalah jika dia melewatkan dua hari, tetapi kemudian kami harus menganalisis apakah akan mengambil risiko atau tidak.”

Udogie kembali memperkuat skuad

Maddison bukan satu-satunya pemain yang kembali bermain untuk Tottenham akhir pekan ini. Bek sayap Udogie juga diperkirakan tampil setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena cedera lutut. Kembalinya Maddison dan Udogie menjadi dorongan besar bagi tim. De Zerbi berharap dapat memanfaatkan susunan pemain inti yang lebih kuat untuk meraih tiga poin penting di Premier League.