Tottenham Hotspur membuat kejutan pada Sabtu malam dengan mengalahkan Chelsea 2-0 di Stamford Bridge. Tim asuhan Roberto De Zerbi memanfaatkan gol bunuh diri kiper Mike Penders dan kartu merah yang diterima bintang Chelsea Cole Palmer tak lama kemudian. Mathys Tel memastikan kemenangan dalam derbi London itu lewat aksi individu brilian pada menit-menit akhir. Ini baru kemenangan kedua Tottenham di Stamford Bridge dalam pertandingan liga, sekaligus yang pertama sejak 1990.

Pelatih Chelsea Xabi Alonso menurunkan Jorrel Hato sebagai starter, sementara Penders, yang menjalani debut sebagai starter, menggantikan Emiliano Martínez yang cedera. Geovany Quenda tampil di lini depan menggantikan João Pedro yang juga cedera. Di kubu Tottenham, dua pemain Belanda, Jan Paul van Hecke dan Micky van de Ven, menjadi duet bek tengah. De Zerbi memilih Tel, mantan pemain Ajax Mohammed Kudus, dan Omar Marmoush untuk lini depan.

Tottenham mengawali pertandingan dengan kuat dan lebih menguasai permainan pada fase awal. Chelsea menciptakan ancaman serius pertama setelah 14 menit, ketika tembakan terarah Palmer memaksa kiper Antonín Kinsky melakukan penyelamatan gemilang. Di sisi lain, Kudus nyaris membuka skor, tetapi tembakan melengkungnya melenceng tipis.

Tim tamu terus menekan dan mendapat peluang bagus setelah 29 menit. Andy Robertson bekerja sama apik dengan Tel sebelum mengumpan ke belakang untuk Marmoush, yang tembakannya dari jarak sekitar sembilan meter digagalkan Penders. Tak lama kemudian, kiper asal Belgia itu juga menggagalkan upaya Tel, meski peluang tersebut dinyatakan offside.

Chelsea bangkit menjelang turun minum dan mendapat peluang besar melalui Jordan Henderson. Tembakan sang gelandang ditepis Kinsky, yang kemudian juga menghentikan bola muntah hasil upaya Pedro Neto dengan kakinya. Tak lama berselang, kiper Tottenham itu kembali harus beraksi untuk menggagalkan tembakan Morgan Rogers, tetapi gol dari peluang tersebut tidak akan disahkan karena offside.

Seusai jeda, James Maddison harus meninggalkan lapangan karena cedera. Sang pengatur serangan digantikan oleh mantan gelandang Chelsea, Conor Gallagher. Chelsea kemudian mendapat peluang bagus melalui Pedro Neto, yang melepaskan tembakan keras setelah Tottenham kehilangan bola akibat kesalahan sendiri, tetapi kembali digagalkan Kinsky. Alonso melakukan pergantian setelah 64 menit dengan menarik Hato dan memasukkan Marco Palestra.

Pertandingan memanas setelah 70 menit ketika Palmer bertabrakan keras dengan Mateus Fernandes, yang sedang tergeletak di lapangan. Keributan pun terjadi dan turut melibatkan Van de Ven. Palmer, Fernandes, dan pemain Belanda itu kemudian mendapat kartu kuning. Tujuh menit berselang, Tottenham mencetak gol ketika Penders tanpa sengaja meninju bola sepak pojok dari sisi kiri ke gawangnya sendiri: 0-1.

Masalah Chelsea bertambah tiga menit kemudian saat Palmer menerima kartu kuning kedua akibat pelanggarannya terhadap Gallagher. Tottenham memanfaatkan keunggulan jumlah pemain dan memastikan kemenangan pada menit ke-87 melalui Tel. Ia merebut bola di wilayah pertahanannya sendiri, melakukan solo run impresif, lalu mencetak gol lewat tembakan dari jarak 18 meter: 0-2.



