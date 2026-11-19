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Tottenham dan Liverpool aktif memantau Gustavo Varela, pemain Monza yang tampil gemilang sejak awal musim Serie A. Penyerang Portugal berusia 21 tahun itu dengan cepat menjadi salah satu talenta paling diburu di Eropa. Monza kini memasang harga €40 juta menjelang bursa transfer Januari.

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Raksasa Liga Primer ikut bersaing

Tottenham dan Liverpool muncul sebagai pesaing kuat untuk merekrut Varela, pemain Monza yang tengah bersinar . Kedua klub Liga Primer itu memantau ketat penyerang berusia 21 tahun tersebut setelah awal kiprahnya yang gemilang di kasta tertinggi Italia. Menurut Il Corriere dello Sport, Tottenham sudah secara resmi menanyakan ketersediaan penyerang Portugal itu.

Sementara itu, Liverpool rutin mengirim pemandu bakat ke pertandingan Monza untuk menilai pesatnya perkembangan fisik dan teknik Varela. Ketertarikan aktif mereka menambah dimensi baru dalam persaingan sengit antarklub Eropa untuk merekrutnya. Sebelumnya, Juventus dianggap sebagai peminat utama penyerang yang sangat diminati itu menjelang bursa transfer Januari.

Mesin gol yang bersinar di Serie A

Varela tampil mengejutkan sejak didatangkan dari Benfica pada musim panas dengan harga murah, €2,5 juta. Ia dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan barunya dan menjadi penyelesai peluang paling mematikan di Italia. Penyerang muda itu mencatatkan sembilan gol dalam sepuluh penampilan pertamanya di Serie A musim ini. Rentetan gol luar biasa tersebut membawanya ke puncak daftar pencetak gol liga.

Penampilan gemilangnya bersama klub juga tak luput dari perhatian di level internasional. Penyerang tangguh itu baru-baru ini mendapat panggilan pertamanya ke tim senior Portugal, yang semakin mengangkat namanya di kancah dunia.

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Benfica miliki klausul kontrak penting

Persaingan yang kian sengit untuk mendapatkan Varela tidak hanya melibatkan Tottenham, Liverpool, dan Juventus. Klub-klub Inggris lainnya, yakni Arsenal, Brentford, dan Sunderland, juga telah menjajaki kemungkinan merekrutnya, begitu pula Napoli, klub Serie A yang berambisi besar.

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Transfer apa pun yang berhasil terwujud akan memerlukan negosiasi cermat terkait mantan klubnya. Meski Benfica tidak memiliki opsi langsung untuk merekrut kembali penyerang muda itu, mereka tetap memegang klausul yang memberi mereka 20 persen dari hasil penjualan berikutnya.

Selain itu, klub besar Portugal tersebut memiliki hak kontraktual untuk menyamai setiap tawaran resmi yang diterima Monza. Ketentuan ini bisa sangat memengaruhi klub yang pada akhirnya menjadi tujuan penyerang yang banyak diburu itu dalam kariernya.

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Monza pasang harga tinggi

Monza menyadari betapa berharganya aset lini serang yang mereka miliki saat ini dan siap meminta bayaran tinggi. Sejumlah sumber menyebut klub itu telah menetapkan harga €40 juta untuk pemain andalannya.

Bursa transfer Januari mendatang diperkirakan akan diwarnai negosiasi intensif di tingkat manajemen klub terkait penyerang muda tersebut. Hingga kesepakatan tercapai, Varela akan tetap fokus memperpanjang rentetan golnya yang luar biasa di lapangan.