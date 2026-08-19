Tottenham Hotspur serius memburu Savinho dan Omar Marmoush, demikian diyakinkan jurnalis David Ornstein dari The Athletic pada Rabu. Klub London itu ingin memperkuat lini serang dan duo milik Manchester City tersebut berada di urutan teratas daftar keinginan mereka.

Ornstein juga melaporkan bahwa pembicaraan antara Tottenham dan Manchester City berjalan lancar. Namun, kesepakatan final masih belum tercapai, meski ada harapan besar di London Utara bahwa tanda tangan akan segera dibubuhkan.

Savinho absen dari skuad Manchester City dalam duel Community Shield melawan Arsenal (kalah 3-0). Marmoush dimasukkan oleh manajer Enzo Maresca setelah jeda. Kedua penyerang itu tampaknya diizinkan meninggalkan klub pada musim panas ini.

Tottenham sempat terlihat akan mendapatkan Savinho tahun lalu dengan nilai 50 juta euro. Namun, kesepakatan itu tidak terwujud, setelah penyerang asal Brasil tersebut memperpanjang kontraknya hingga pertengahan 2031 di Etihad Stadium.

Tottenham pada periode transfer ini sudah menghabiskan 270 juta euro untuk pemain-pemain baru. Dana besar dikeluarkan untuk Sandro Tonali (108 juta), Mateus Fernandes (100 juta), dan Jan Paul van Hecke (60 juta euro).

Selain para pemain tersebut, pengalaman didatangkan lewat Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka. Tottenham, yang finis di posisi ke-17 dalam dua musim beruntun, tampaknya masih belum selesai beraktivitas di bursa transfer musim panas.

Voetbal International melaporkan pekan lalu bahwa Cody Gakpo secara garis besar sudah mencapai kesepakatan dengan Tottenham Hotspur. Tawaran pertama yang diterima Liverpool dari London Utara bernilai 70 juta euro. Ketertarikan terhadap Gakpo, bagaimanapun, terpisah dari minat kepada Savinho.