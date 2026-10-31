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Jan Paul van HeckeGetty
Jonathan van Haaster
Diterjemahkan oleh

Tottenham Hotspur raih kemenangan ketiga beruntun setelah pelanggaran keras terhadap Micky van de Ven dan sundulan Jan Paul van Hecke yang berbuah gol

Tottenham Hotspur vs Crystal Palace
Tottenham Hotspur
Crystal Palace
Premier League

Tottenham Hotspur meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Primer Inggris pada Sabtu malam. Dalam derbi London melawan Crystal Palace, Tottenham menang 2-0, salah satunya berkat gol sundulan Jan Paul van Hecke. Bagi manajer Pierre Sage, laga itu mungkin menjadi pertandingan terakhirnya bersama Palace, tempat ia berada di bawah tekanan berat.

Spurs, yang memasang Van Hecke dan Micky van de Ven sebagai duet bek tengah, mendapat keuntungan besar sejak awal pertandingan. Jean-Philippe Mateta menancapkan pul sepatunya ke tumit Van de Ven dan semula tampak hanya akan diganjar kartu kuning. Namun, setelah tinjauan VAR, wasit Michael Oliver mengusirnya dari lapangan.

Setelah kartu merah itu, Palace nyaris tak mampu mendekati gawang kiper Spurs, Antonín Kinský. Gol pembuka yang sulit terelakkan pun tercipta pada pertengahan babak pertama. Mantan pemain Ajax, Mohammed Kudus, mengirim sepak pojok akurat ke tiang jauh. Archie Gray muncul di sana dan menyundul bola melewati Dean Henderson: 1-0.

Palace beberapa kali dibuat tak berkutik, meski hal itu tidak tercermin di papan skor. Tim London Utara itu menyia-nyiakan peluang demi peluang sebelum gol kedua akhirnya tercipta pada babak kedua. Henderson lebih dulu menepis sundulan Van Hecke yang melompat menyambut bola hingga membentur mistar. Namun, ia tak berdaya menghadapi upaya berikutnya dari pemain asal Zeeland itu: 2-0.

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Henderson kemudian berhasil mencegah skor menjadi 3-0. Dengan refleks gemilang, ia menggagalkan gol indah Conor Gallagher, yang tampak kecewa. Kudus sempat mengira dirinya telah mencetak gol ketiga, tetapi golnya dianulir karena offside.

Dengan demikian, Tottenham meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Primer Inggris, sekaligus kemenangan ketiganya secara keseluruhan. Jadwal mereka dalam waktu dekat pun terlihat relatif menjanjikan: bertandang ke markas Leeds United, menjamu Ipswich Town, bertandang ke markas Sunderland, lalu menjamu Fulham sebelum kedatangan rival mereka, Arsenal.

Palace kini hanya berada di peringkat ke-18, dan sangat diragukan apakah Sage akan mendapat lebih banyak waktu untuk membalikkan keadaan. Peserta Liga Europa itu menghadapi tantangan berat berikutnya pada akhir pekan depan saat Liverpool datang ke Selhurst Park. Pada pertengahan pekan, TSG Hoffenheim yang diperkuat Wouter Burger akan bertandang ke sana.

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