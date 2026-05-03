Tottenham Hotspur meraih kemenangan tandang yang mengesankan dan berhasil keluar dari zona degradasi

Tottenham Hotspur meraih kemenangan yang mungkin sangat krusial dalam perjuangan menghindari degradasi pada Minggu malam. Saat bertandang ke markas Aston Villa, tim asuhan Roberto De Zerbi menampilkan permainan yang luar biasa dan akhirnya menang dengan skor 1-2. Dengan hasil ini, Tottenham kini kembali menduduki peringkat ketujuh belas dan membuat West Ham United terpuruk.

Ada tiga pemain Belanda yang turun sebagai starter di Birmingham. Di tim tuan rumah, Ian Maatsen dan Lamare Bogarde turut bermain, sementara Micky van de Ven menjadi starter untuk Tottenham. Xavi Simons tentu saja absen setelah mengalami cedera lutut parah pekan lalu.

Tim tamu memulai pertandingan dengan sangat baik dan dengan berani memimpin pada menit ke-12. Sebuah bola yang terlepas diambil oleh Conor Gallagher, yang dari jarak sekitar 25 meter mengejutkan Emiliano Martínez dengan tendangan keras: 0-1. Hal itu memicu kegembiraan yang luar biasa di kalangan pendukung London.

Tottenham tidak mau berhenti di situ dan langsung melanjutkan serangan. João Palhinha masih membentur tiang gawang dengan tendangan jarak jauh, Martínez menyelamatkan gawang dari upaya Randal Kolo Muani, tetapi di pertengahan babak kedua gol kembali tercipta. Richarlison menyundul umpan silang Mathys Tel dan mengubah skor menjadi 0-2.

Kekecewaan sangat terasa di Villa Park, karena para pendukung sama sekali tidak memperhitungkan skenario ini. Tim asuhan Unai Emery benar-benar tak berdaya dan sama sekali tidak bisa berbuat apa-apa di babak pertama. Mereka pun tak bisa mengeluh dengan skor 0-2 saat jeda.

Baru pada menit ke-61 Aston Villa berhasil melepaskan tembakan, namun hal itu belum cukup untuk mengguncang Tottenham. Bahkan, tim tersebut sama sekali tidak lagi mengalami kesulitan dan justru mendapatkan peluang terbesar melalui Djed Spence. Gol hiburan Emiliano Buendia pada menit ke-96 hanyalah penghiburan kecil bagi Villa: 1-2.

Kemenangan itu diraih dengan gemilang, sehingga Tottenham kini kembali keluar dari zona degradasi dengan mengoleksi 37 poin. Dengan tiga pertandingan tersisa, Tottenham kembali memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri, sementara West Ham United tertinggal satu poin di belakang. Di sisa musim ini, Van de Ven dan rekan-rekannya akan menghadapi Leeds United (kandang), Chelsea (tandang), dan Everton (kandang).