Tottenham Hotspur meraih kemenangan pertamanya di tahun 2026 pada sore yang dramatis bagi Simons

Tottenham Hotspur kembali meraih poin yang sangat penting pada Sabtu lalu dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi dari Liga Premier. Tim yang berada di peringkat ke-18 ini berhasil menang di menit-menit akhir atas Wolverhampton Wanderers, tim juru kunci yang sudah dipastikan terdegradasi, dengan skor 0-1. Meskipun meraih kemenangan, sore itu menjadi momen dramatis bagi Xavi Simons, yang mengalami cedera lutut parah.

Babak pertama di Molineux berjalan sangat buruk dari kedua belah pihak. Tottenham memang mencoba, antara lain melalui Xavi Simons, namun nyaris tidak mampu menciptakan ancaman. Wolves tidak terkesan dengan tim tamu dari London Utara dan mencoba melancarkan beberapa serangan sendiri.

Ada kemalangan bagi Tottenham di akhir babak pertama ketika Dominic Solanke harus keluar lapangan karena cedera. Richarlison menggantikannya di lini depan. Saat istirahat, Randal Kolo Muani tetap di ruang ganti, sementara Mathys Tel ditugaskan untuk memberikan suntikan kualitas di lini depan The Spurs.

Ada drama lain bagi Tottenham ketika Simons terpeleset saat melakukan aksi menuju garis gawang. Pemain asal Belanda itu merasakan sakit yang hebat dan mendapat perawatan intensif dari tim medis tim yang sedang terpuruk. Ini juga menjadi kabar buruk bagi pelatih nasional Ronald Koeman dan timnas Belanda: Piala Dunia tampaknya terancam bagi Simons.

Ada sedikit kelegaan saat Simons bisa berdiri kembali, meski pergantian pemain tetap diperlukan bagi manajer Roberto De Zerbi. Gelandang tersebut kembali ditangani di pinggir lapangan saat ia duduk dan tandu didatangkan.

Tottenham tahu bahwa mereka harus mencetak gol di menit-menit akhir dan kurang beruntung ketika sundulan keras Rodrigo Bentancur berhasil ditepis dengan gemilang oleh kiper Wolves, José Sa. Dengan sisa waktu sepuluh menit, Richarlison sepertinya akan mencetak gol melalui sundulan, tetapi justru Matt Doherty yang pada detik-detik terakhir menyelamatkan tuan rumah dengan sundulan.

Gol pembuka 0-1 akhirnya tercipta untuk Tottenham, yang sebenarnya tidak banyak menciptakan peluang berbahaya di lini serang. João Palhinha mengulurkan kakinya saat tendangan gagal dan menyarangkan bola dari jarak dekat. Ada pemeriksaan VAR, namun gol yang sangat penting itu tetap disahkan. Tiga poin yang sangat penting bagi Tottenham, yang menyaksikan pesaingnya West Ham United menang 2-1 atas Everton di menit-menit akhir dan karenanya tetap berada di peringkat ke-18.

West Ham United - Everton 2-1

West Ham memiliki 33 poin sebelum pertandingan dimulai, dua lebih banyak dari Spurs yang berada di peringkat ke-18. Sementara itu, Everton harus menang untuk menjaga impian Eropa mereka tetap hidup. Tujuh menit setelah babak kedua dimulai, Tomás Soucek menyundul bola dari tendangan sudut Jarrod Bowen. Pemain asal Ceko itu menyundul bola dengan keras ke sudut dekat dan membawa The Hammers unggul.

Pada menit ke-88, tim ibu kota harus menelan pukulan telak. Pertahanan West Ham gagal mengantisipasi umpan silang, sehingga James Tarkowski dapat mengoper bola dengan sempurna kepada Kiernan Dewsbury-Hall. Pemain asal Inggris itu melepaskan tendangan keras yang menggetarkan gawang dan membuat West Ham tertinggal: 1-1.

Kehilangan poin yang krusial tampaknya akan terjadi, tetapi kenyataannya tidak demikian. Pada menit ke-92, Bowen menyundul bola dengan sangat baik ke tiang jauh kepada pemain pengganti Callum Wilson. Penyerang tersebut menikmati kebebasan yang sangat besar dan dengan tenang mencetak gol menggunakan bagian dalam kaki ke gawang Jordan Pickford: 2-1.