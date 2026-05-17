Tottenham Hotspur mendapat dorongan besar dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi

Ancaman degradasi semakin mendekat bagi West Ham United. Tim asuhan pelatih Nuno Espírito Santo itu kalah 3-1 saat bertandang ke markas Newcastle United pada Minggu, sehingga dengan hanya tersisa satu pertandingan lagi, mereka masih terpuruk di peringkat ke-18 yang tak diinginkan di Liga Premier.

Tujuan Newcastle, dengan Sven Botman di starting line-up, langsung terlihat jelas. Harvey Barnes dan Nick Woltemade mendapat peluang, namun pada awalnya tanpa hasil. Justru duo itulah yang menjadi motor gol pembuka pada menit ke-15: umpan silang dari Barnes diselesaikan oleh Woltemade menjadi gol.

Tim tuan rumah tidak butuh waktu lama untuk menggandakan keunggulan. Di belakang pertahanan West Ham terdapat ruang yang sangat luas, dan William Osula memanfaatkannya dengan baik. Penyerang cepat itu berhadapan satu lawan satu dengan kiper dan mencetak gol dengan tenang: 2-0.

Dengan Crysencio Summerville yang cukup aktif, West Ham sebenarnya sudah terpuruk, meski tim ini masih mendapat peluang bagus lewat Taty Castellanos. Di sisi lain, Bruno Guimarães juga nyaris mencetak gol. Pada menit ke-65, skor 3-0 akhirnya tercipta: Osula kembali menjadi penentu akhir serangan yang lancar.

Castellanos langsung membalas tak lama setelah itu. Tendangan panjang Mads Hermansen memantul sekali, lalu pemain Argentina itu dengan cerdik melepaskan bola melewati Nick Pope ke gawang: 3-1. Setelah itu, Castellanos juga masih membentur mistar dari jarak dekat, namun Newcastle tetap bertahan.

Degradasi kini tampaknya hampir tak terhindarkan bagi West Ham, yang hanya memiliki satu laga kandang tersisa melawan Leeds United. Tottenham Hotspur berada dua poin di atas zona degradasi dan masih memiliki dua laga tersisa, melawan Chelsea (tandang) dan Everton (kandang). Newcastle berada di peringkat ke-11 Premier League dengan 49 poin dan hanya memiliki peluang teoretis untuk lolos ke kompetisi Eropa.