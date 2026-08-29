Tottenham Hotspur memulai musim baru dengan dramatis: Newcastle United juga terlalu kuat

Newcastle United memberi Tottenham Hotspur malam yang menyakitkan. Tim asal London itu untuk waktu yang lama tampil lebih baik, tetapi tidak cukup efektif dan gagal mencetak gol. Newcastle justru melakukannya, melalui Anthony Elanga dan Yoane Wissa: 0-2. Tottenham juga sudah kalah pada laga pembuka, melawan Brentford (3-0), dan karena itu untuk sementara tanpa poin di dasar klasemen Premier League. Newcastle meraih satu poin melawan Liverpool pekan lalu dan kini mengoleksi empat poin berkat kemenangan di London: awal yang sangat baik bagi manajer Matthias Jaissle.

Peluang serius pertama datang dari Newcastle, dengan Sven Botman tampil sebagai starter dan Sean Steur mendapat peran sebagai pemain cadangan. Anthony Elanga melihat ruang di atas Antonín Kinský dan mencoba lewat sebuah lob, tetapi melayang ke samping gawang.

Spurs, dengan Micky van de Ven dan Jan Paul van Hecke sebagai bek tengah, merespons lewat Mathys Tel. Tembakan keras pemain Prancis itu dengan apik ditepis dari sudut gawang oleh kiper Newcastle, Lukas Hornícek.

Spurs terus mencari celah untuk menyerang dan nyaris pasti unggul 1-0 setelah Pedro Porro menemukan ruang di dalam kotak penalti untuk melepaskan tembakan. Lewis Hall menjatuhkan diri di depan upaya pemain juara dunia itu dan mencegah gol pembuka yang sudah tampak pasti.

Karena sebuah voli indah dari Porro sesaat kemudian tipis melambung di atas mistar dan Andy Robertson gagal menaklukkan Hornícek, Van Hecke pun bisa membuka skor. Hornícek, yang dibeli musim panas ini seharga tiga puluh juta euro dari SC Braga, kembali melakukan penyelamatan apik.

Bahkan setelah jeda, Tottenham tetap menjadi pihak yang lebih baik. Selain itu, comeback Mohammed Kudus semakin dekat, setelah sejak Januari ia tidak memainkan satu pertandingan pun karena cedera paha yang berkepanjangan.

Tak lama setelah Omar Marmoush menutup dribel apiknya dengan tembakan yang melebar, Newcastle menghantam di sisi seberang. Sebuah umpan terobosan brilian mengarah kepada Amar Dedic, yang kemudian menjangkau Elanga. Dengan satu putaran dan lewat sisi dalam tiang, ia mencocor bola menjadi gol: 0-1.

Manajer Roberto De Zerbi memasukkan Kudus dengan harapan setidaknya membawa pulang satu poin dari laga ini. Mantan pemain Ajax itu langsung menunjukkan diri, tetapi Newcastle yang kembali menghantam.

Sekitar dua puluh menit sebelum waktu normal usai, keunggulan bertambah. Pemain pengganti Nick Woltemade langsung penting lewat sundulannya kepada Wissa, yang menuntaskannya dari jarak dekat dan memaksa Kinský memungut bola dari gawangnya untuk kali kedua.



