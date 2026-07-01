Tottenham Hotspur memecahkan rekor transfer dengan kesepakatan senilai 115 juta

Tottenham Hotspur telah mencapai kesepakatan dengan Newcastle United terkait transfer Sandro Tonali, demikian dilaporkan antara lain oleh David Ornstein dari The Athletic. Termasuk bonus, nilai transfer tersebut setara dengan 115 juta euro. Setelah menjalani pemeriksaan medis, Tonali akan menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun di London Utara.

Kedua klub telah membicarakan transfer ini sejak beberapa waktu lalu. Tottenham sudah lama mengincar gelandang asal Italia tersebut, yang terikat kontrak dengan Newcastle hingga pertengahan 2028. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilainya sebesar 80 juta euro.

Tottenham menghadapi persaingan dari Manchester City, sementara Arsenal juga sempat disebut-sebut. Namun, manajer Roberto De Zerbi kini keluar sebagai pemenang dalam perebutan tanda tangan Tonali.

Tonali yang berusia 26 tahun telah membela Newcastle United sejak 2023, dan bersama klub tersebut ia menjuarai EFL Cup pada 2025. Sebelumnya, gelandang serang yang sangat diminati ini pernah bermain untuk Brescia dan AC Milan di negaranya sendiri.

Tottenham memang cukup aktif di bursa transfer. Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka didatangkan secara gratis, sementara Jan Paul van Hecke diboyong dari Brighton & Hove Albion dengan biaya 60 juta euro.

Klub asuhan De Zerbi juga akan memperkuat skuadnya dengan Mateus Fernandes, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Gelandang asal Portugal tersebut telah mendapat lampu hijau dari West Ham United untuk menjalani tes medis.

Klub asal London Utara ini membayar biaya transfer tetap sebesar 85 juta pound, setara dengan hampir 99 juta euro, untuk mendatangkan Fernandes. Dengan demikian, ia langsung menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan dalam sejarah klub. Rekor sebelumnya dipegang oleh Xavi Simons, yang didatangkan dengan biaya 65 juta euro.