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Nottingham Forest FC v Tottenham Hotspur - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Jonathan van Haaster

Diterjemahkan oleh

Tottenham Hotspur kembali mengecewakan dan masih menunggu gol pertama di Premier League musim ini

Nottingham Forest vs Tottenham Hotspur
Nottingham Forest
Tottenham Hotspur
Premier League

Tottenham Hotspur juga gagal memenangi laga ketiganya di Premier League musim ini. Setelah kalah dari Brentford (3-0) dan Newcastle United (0-2), tim asal London itu pada Sabtu hanya mampu bermain imbang 0-0 di markas Nottingham Forest, yang memulai musim sedikit lebih baik daripada Spurs dengan dua poin.

Spurs memulai laga dengan cukup baik dan bisa saja unggul lebih awal melalui Omar Marmoush. Namun, pemain asal Mesir itu mengecewakan lewat tembakannya yang meleset tipis di sisi kiri gawang. Di sisi lain, Morgan Gibbs-White melepaskan percobaan yang menjadi peringatan, tetapi melambung.

Itu langsung menjadi beberapa momen penting dalam babak pertama yang sangat mengecewakan. Setelah jeda, Micky van de Ven cepat menunjukkan perannya. Bek internasional Belanda itu, yang membentuk duet di jantung pertahanan bersama Jan Paul van Hecke, menanduk bola dari sepak pojok tetapi melebar.

Manajer Spurs Roberto De Zerbi memasukkan antara lain Mohammed Kudus, dan pemain Ghana itu langsung mampu menambahkan sedikit gairah dalam permainan menyerang tim London tersebut.

Meski demikian, Forest sempat mengira unggul ketika Neco Williams menyambar bola di garis gawang setelah situasi kocak antara Van Hecke dan Sandro Tonali. Namun, VAR melihat adanya handball dari pemain Wales itu, sehingga golnya pun dianulir.

Hampir seketika setelah itu, Spurs seharusnya bisa menghukum lawannya. Marmoush menikmati ruang yang sangat luas dan semestinya mengoper ke Kudus yang sama sekali tak terkawal. Sang penyerang memilih mencari penyelesaian sendiri, gagal total, dan Kudus tak bisa menyembunyikan amarahnya.

Pada fase akhir laga, keadaan masih bisa berakhir baik untuk Spurs ketika Kudus melepaskan umpan silang yang sangat apik ke kepala sesama pemain pengganti Dominic Solanke. Mantan striker Vitesse itu justru menanduk bola jauh di atas mistar: 0-0.


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