Tottenham Hotspur ingin mengungguli Manchester City dan mengajukan tawaran lebih dari 100 juta

Tottenham Hotspur siap melakukan apa saja demi mendapatkan Sandro Tonali. Menurut jurnalis Inggris Ben Jacobs, klub asal London tersebut bersedia mengeluarkan dana sekitar 105 juta euro untuk gelandang Newcastle United tersebut, sementara Newcastle sendiri memperkirakan nilainya mendekati 115 juta euro.

Kedua klub terus melakukan pembicaraan mengenai kemungkinan transfer tersebut. Tottenham telah lama mengincar gelandang asal Italia ini, yang terikat kontrak dengan Newcastle hingga pertengahan 2028. Transfermarkt saat ini memperkirakan nilainya sebesar 80 juta euro.

Tottenham tampaknya memiliki modal yang kuat, namun kini menghadapi persaingan dari Manchester City. Manajer baru Enzo Maresca ingin memperkuat lini tengah dan melihat rekan senegaranya itu sebagai kandidat yang cocok. Kita tunggu saja apakah tawaran pertama akan segera diajukan.

Tonali yang berusia 26 tahun telah bergabung dengan Newcastle United sejak 2023, dan bersama klub tersebut ia menjuarai EFL Cup pada 2025. Sebelumnya, gelandang serang yang banyak diminati ini pernah bermain untuk Brescia dan AC Milan di negaranya sendiri.

Tottenham memang cukup aktif di bursa transfer. Andy Robertson, Marcos Senesi, dan Martin Dubravka didatangkan secara gratis, sementara Jan Paul van Hecke diboyong dari Brighton & Hove Albion dengan biaya 60 juta euro.

Klub asuhan manajer Roberto De Zerbi juga akan memperkuat skuadnya dengan Mateus Fernandes, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Gelandang asal Portugal tersebut telah mendapat lampu hijau dari West Ham United untuk menjalani tes medis.

Klub asal London Utara tersebut membayar biaya transfer tetap sebesar 85 juta pound, setara dengan hampir 99 juta euro, untuk mendatangkan Fernandes. Dengan demikian, ia langsung menjadi pemain termahal yang didatangkan dalam sejarah klub. Rekor sebelumnya dipegang oleh Xavi Simons, yang didatangkan dengan biaya 65 juta euro.