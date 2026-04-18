Tottenham Hotspur, berkat gol spektakuler Simons, kehilangan poin yang sangat berharga di menit-menit akhir

Tottenham Hotspur kehilangan poin yang sangat penting pada Sabtu dalam perjuangan mereka untuk menghindari degradasi dari Liga Premier. Xavi Simons tampaknya akan menjadi pahlawan kemenangan berkat golnya yang luar biasa saat melawan Brighton & Hove Albion, yang berhasil menyamakan kedudukan menjadi 2-2 di menit-menit akhir. Tottenham kini berada di peringkat kedelapan belas dan harus benar-benar waspada terhadap ancaman degradasi ke Championship.

Babak pertama berjalan cukup seimbang di Tottenham Hotspur Stadium. Micky van de Ven, setelah lebih dari setengah jam, dengan usaha keras mencegah Danny Welbeck mencetak gol dari jarak dekat. Bola memantul kembali ke lapangan melalui tiang gawang, membuat tim tuan rumah lega.

Gol 1-0 tercipta beberapa menit kemudian di sisi lain. Xavi Simons mengoper bola ke dalam kotak penalti, lalu Pedro Porro mengelabui Bart Verbruggen yang keluar dari gawangnya dengan sundulan. Tak lama setelah itu, Simons nyaris mencetak gol 2-0, namun tendangannya membentur tiang gawang. Bola pantul dari Porro berhasil dihalau oleh Verbruggen.

Gol 1-1 Brighton sangat indah. Pascal Gross memberikan umpan silang terukur dari sisi kanan, dan Kaoru Mitoma mencetak gol dengan tendangan voli yang menakjubkan ke sudut atas gawang. Sebuah pukulan telak bagi Tottenham, yang melihat keunggulan yang sangat diinginkan lenyap secepat salju di bawah sinar matahari.

Brighton mendominasi setelah jeda, meski peluang terbesar justru dimiliki Tottenham. Tendangan keras João Palhinha dari luar kotak penalti berubah arah dan diselamatkan Verbruggen dengan kaki. Aksi cemerlang sebelumnya datang dari Simons. Fase akhir pertandingan pun tiba di London Utara.

Simons memiliki aksi brilian yang disimpan untuk 15 menit terakhir. Gelandang serang itu bergerak dari sisi kiri ke dalam dan melepaskan tembakan yang membentur tiang gawang untuk mengubah skor menjadi 2-1. Yang terjadi selanjutnya adalah ledakan kegembiraan dari Simons, rekan-rekan setimnya, dan para penggemar Tottenham.

Pahlawan asal Belanda dari Tottenham mengalami kram parah di menit-menit akhir, tetapi tidak bisa diganti karena manajer Roberto De Zerbi sudah melakukan lima pergantian pemain. Situasi pun berbalik di menit ke-94, ketika Kevin Danso dikalahkan oleh Jan Paul van Hecke dan pemain pengganti Georginio Rutter mencetak gol penyama kedudukan menjadi 2-2.