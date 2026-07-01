Tottenham Hotspur akan memecahkan rekor transfer dengan kesepakatan raksasa senilai lebih dari 98 juta euro

Tottenham Hotspur akan memperkuat skuadnya dengan mendatangkan Mateus Fernandes, demikian dilaporkan Fabrizio Romando. Gelandang asal Portugal tersebut telah mendapat lampu hijau dari West Ham United untuk menjalani tes medis. Klub asal London Utara itu akan membayar biaya transfer tetap sebesar 85 juta poundsterling, setara dengan hampir 99 juta euro, untuk mendatangkan Fernandes. Dengan demikian, ia langsung menjadi pemain termahal yang pernah didatangkan dalam sejarah klub.

Fernandes yang berusia 21 tahun melakukan debutnya bersama timnas Portugal pada awal April, namun tidak masuk dalam skuad Piala Dunia yang dipimpin pelatih Roberto Martínez. Berkat penampilannya yang impresif bersama West Ham, pemain muda ini berhasil menarik perhatian berbagai klub dalam beberapa bulan terakhir, termasuk Manchester United.

Pada pertengahan Juni, Sky Sports melaporkan bahwa The Red Devils sedang mempersiapkan tawaran awal untuk Fernandes, namun transfer ke Old Trafford akhirnya tidak terwujud. Justru Tottenham-lah yang berhasil mendapatkan tanda tangannya.

Gelandang tersebut pindah dari Southampton ke West Ham pada musim panas tahun lalu dengan nilai transfer sekitar 44 juta euro, di mana pemain hasil akademi Sporting Portugal ini menjadi salah satu titik terang di tengah musim yang sangat suram.

Klub asal London tersebut terdegradasi dari Liga Premier pada hari pertandingan terakhir musim lalu, sehingga terpaksa menjual pemain-pemain andalan dari skuadnya.

Fernandes masih terikat kontrak dengan West Ham hingga pertengahan 2030. The Hammers kini menerima bayaran tertinggi untuk pemain yang pernah sekali membela timnas Portugal ini.

Xavi Simons sebelumnya menjadi rekrutan termahal Tottenham dengan biaya transfer sebesar 65 juta euro, namun transfer Fernandes ini melibatkan nilai yang jauh lebih besar. Klub asal London Utara itu lolos dari degradasi dengan selisih tipis musim lalu dan bertekad untuk tampil lebih baik pada musim mendatang.

Sebagai contoh, Andy Robertson dan Marcos Senesi didatangkan secara gratis dari Liverpool dan Bournemouth masing-masing, sementara pemain internasional Belanda Jan Paul van Hecke didatangkan dari Brighton & Hove Albion dengan biaya 60 juta euro.